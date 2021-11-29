近期行政院在雜誌上刊登「符合安全國際標準，美牛美豬一樣安全，請安心食用」廣告，國民黨立委因公投行政不中立，29日氣得宣布無限期拒審預算。筆者認為，行政院花人民納稅錢為外國肉品刊登廣告，而不積極捍衛台灣本土的肉品，作為中華民國的政府完全失格！

面對人民提出的「反萊豬公投」，民進黨上下鋪天蓋地反制，現在就連行政院都跳下來說「美豬美牛一樣安全」。作為中華民國的行政院，理應為本土台灣豬發聲，宣導台灣豬肉的安全與美味，這次竟然胳膊往外彎，為美國肉品宣傳，難道台灣是美國的次殖民地嗎？難道蔡英文政府就如此甘於扈從美國，連政府宣傳都「親美反台」？

何況，行政院所刊登的這個廣告也是充滿誤導性的。首先，蔡英文曾於2013年公開表示「牛豬分離不能退讓，政府要硬起來」。因為現在民進黨政府採用的所謂國際標準，其實是美國為首訂定的西方標準，美國人少吃豬肉，即使吃豬也不吃內臟，無視於台灣人對豬肉的攝取量每月達3公斤，豬的任何部位幾乎都可以入菜，甚至有香腸、肉鬆等加工製品的情況，這種「國際標準」根本不能保證台灣人民的食安！等於是2021年的蔡英文政府打臉2013年的蔡英文自己！

其次，問題根本不在於是不是美豬美牛，而是這些進口肉品是否包含萊克多巴胺？「反萊豬公投」本意是為防止所有含有萊克多巴胺的豬肉進入台灣，本意並不限於美國，行政院卻高呼「美牛美豬一樣安全」，卻壓根不提萊克多巴胺，根本是拿張飛打岳飛。

就連中國大陸都守得住不進口萊克多巴胺豬肉，台灣卻自己放棄對食安的堅持，現在政府還公然花廣告錢為外國肉品宣傳，這種不在乎人民、不在意食安的政府，逼使人民必須要用「反萊豬公投」表達捍衛健康的心聲，台灣所謂的民主進步不過是「民進黨作主」而已！

（作者為前國民黨青年團總團長）

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