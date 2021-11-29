第58屆《金馬獎》頒獎典禮於27日圓滿閉幕當晚，民進黨主席蔡英文與國民黨主席朱立倫分別於各自臉書發文恭賀得獎作品與得獎人。由於朱立倫未於其文中言及反送中紀錄片《時代革命》，即刻被群起的網路留言爆酸為：「最佳紀錄片不提嗎？」、「主席是忘記了，還是害怕想起來？」、「好悲哀！堂堂一個黨主席，連一個電影名稱都不敢提⋯」

對此，朱立倫乃於28日下午留言回應：發文原意是為表達觀看《行影．不離》的感觸，以及對李行導演的敬意，「因此，沒有特別列出所有得獎作品，包括：反送中紀錄片《時代革命》，以及其他值得大家讚賞的作品」。

依此反觀，未被網路留言酸爆的蔡英文，她在臉書上又寫下了什麼？蔡英文表示：「今年還有許多來自香港的作品獲獎，《時代革命》、《花果飄零》，以及《濁水漂流》，都感動了許多關心香港的台灣人」。請問：蔡英文有寫下「反送中」三字嗎？在哪兒呢？

今年7月16日上午11時，《時代革命》在第74屆《坎城影展》舉行世界首映，影片的「預告片」於同日發布，而該世界首映也是唯一的一場官方放映。11月6日，第22屆《東京新作家主義影展》宣布將特別上映《時代革命》。7日中午，該影片在東京千代田區有樂町朝日廳壓軸放映，成為《時代革命》繼坎城影展後的第2次公映。至於第三次，則是自11月22日起，於台北市松仁威秀TITAN廳的《台北金馬國際影展》上映。試問：蔡英文等執政黨政高官大員們，又有哪一位，曾前往現場以行動支持了《時代革命》？

《德國之聲》於今年6月10日，以《香港反送中兩周年 在台抗爭者：被蔡英文遺棄》為題，發出近三千字的長文悲訴：「香港反送中運動兩年以來逾萬人被捕，不少香港年輕人轉赴台灣希望安身立命。德國之聲訪問其中兩位，發現他們當初的希望正逐漸破滅。」對照朱立倫的未在其臉書發文中言及《時代革命》，「不提反送中嗎？」、「主席是忘記了，還是害怕想起來？」⋯，是不是反成了網路酸民們聯手送給蔡英文的500大板超級迴力鏢？

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