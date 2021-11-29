真的沒看過這麼倒楣的博士，三間圖書館共同「遺失」她的論文，博士畢業證書可以弄丟二次，申請教職填錯博士論文題目，現在居然連母校倫敦政經學院都「沒有持有」她的口試委員名單，這個或然率，真的是低過零啊！

一位藍營的倫敦大學系統校友說，博士畢業是要把論文交給學校職員，至於職員有沒有把論文送到圖書館，就不是學生可以掌握的；所以倫敦大學的三所圖書館都沒有蔡英文的論文，只能說她倒楣！

如果這是倒楣，蔡英文申請政大教職所填的博士論文題目，跟實際的博士論文題目不符，又該做何解釋？總統府說，這是因為蔡英文在申請政大教職時，「只填第二部分的章節名稱」，這真的是很詭異的說法。

每次遇到論文質疑，總統府就說「一切說法以LSE（倫敦政經學院）為準，那麼現在LSE坦承，沒有持有蔡英文的口試委員名單，這是否表示蔡英文沒有口試？總統府也應該要給個說法。

當然，這些都只是間接證據，也許蔡英文就是這麼「衰」，就是論文被弄丟，就是口試委員名單不見了。倫敦大學「形式上」有蔡英文的學位紀錄，但總統本人的公信力，卻不是「形式」就可以建立的。

過去綠營很喜歡嘲笑馬英九的博士論文，說文法、單字那裡那裡有問題，但馬英九的論文至少一開始就是公開的，蔡總統，妳呢？

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