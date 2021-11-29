台灣外交部11月好忙碌！11月28日清晨6點18分波羅的海3國，立陶宛、愛沙尼亞及拉脱維亞的國會議員訪問團，搭乘華航CI-62班機，自德國法蘭克福抵台，預計12月2、3日參加我外交部、立法院與美國國際民主協會（NDI）及台灣亞洲交流基金會（TAEF）在台北喜來登大飯店舉辦的「2021年開放國會論壇」；期間視訊同步，計有包括美、日、德、法、英、歐盟等15國、21位國會議員線上參與。

這是繼11月9日美國共和黨籍參議員柯寧訪問團、12日宏都拉斯總統葉南德茲訪問團、25日美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野及眾議員史羅金訪問團，外國官方第4批抵台，訪問時間長達一周。也在此時此刻，解放軍首次派遣「運20」空中加油機等機群由台灣西南國際空域經巴士海峽出第一島鏈進入西太平洋後折返。情況極為特殊！本文提出關注：

首先，上述中共所謂外國勢力，不顧大陸外交部、國台辦、解放軍東部戰區先後的警告抵台訪問，造成共機11月份頻密在台灣西南國際空域進行「聯合警巡」任務；期間一度晝、夜間輪番擾台、轟6機2架經巴士海峽出島鏈，抵台灣東南空域後折返，在訪問團抵台前，共機已經在台灣西南空域警戒。

共機這種緊迫盯人的態勢，亦發生在11月22至23日美海軍「米利厄斯」號驅逐艦由台灣海峽（南口）由南往北執行「航行自由」權力，中共海軍054A型護衛艦一路跟監；另東部戰區海軍054A型護衛艦/530，19日由西太平洋經宮古海峽抵東海（台灣海峽北口），可以合理懷疑中共航艦已伺機等待美艦北上。

相信在我政府無法以國際法解決「防空識別區」、「國際海空域」、「台灣領空」、「擾台」等定義，以及兩岸關係尚無和解的情況下，未來共機將每日常態在台灣西南國際空域活動，我空軍、空防單位也將疲於奔命應對，民眾對共機在國際空域的活動與「共機擾台」也將形成無感的麻痺。

其次，11月28日共機空警-500機2架、運-9通信對抗機1架、轟-6機5架、運油-20機1架、殲-10機6架、殲-11機4架、殲-16機8架等共計27架次，在台灣西南國際空域活動；其中空警-500機2架與運-9通信對抗機1架、轟-6機5架與殲-10機4架、運油-20機1架與殲-16機2架等三批編隊經巴士海峽後出島鏈。雖看似由台灣西南往東南空域，形成「繞台」、「擾台」之舉。然運20空中加油機與空警500機2架首次出島鏈等機群態勢，應是指向美日演習海域─菲律賓海。此行動類似11月21日共機轟6機2架出巴士海峽，往菲律賓海後折返，本次則有增強對海打擊力量。這種指向性遠海作戰行動，亦有向21至30日在西太平洋之菲律賓海舉行的「ANNUALEX 2021」日本、美國、加拿大、澳洲和德國5國海軍聯合軍演，傳達中共「近海防禦、遠海防衛」戰略下維護領土主權的決心。

再者，共軍11月22至23日在北京召開的中共解放軍後勤工作會議中，中共中央軍委主席習近平強調，「著力建設一切為了打仗的後勤，加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系」之重要指示，將掀起解放軍空軍、甚至海軍航空兵，加快組建空中加油機的數量，以有效支援、增長戰、轟機作戰半徑及滯空時間，空中後勤保障執行「反介入」之軍機，威懾外軍機艦與「台獨」勢力氣焰增長。

最後，隨著波羅的海3國國會議員訪問團11月28日抵台訪問，至12月2至3日參加「2021年開放國會論壇」及「ANNUALEX 2021」5國在西太平洋之菲律賓海聯合軍演至11月底，相信共機於台灣西南國際空域行「擾台」之舉，至少將持續一周，我軍除須密切注意後續共軍機艦動向外，更需長期關注共軍空中加油機的組建發展。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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