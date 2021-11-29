中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）舉行首次視頻會晤後，美國《華爾街日報》就引述白宮一位高級官員消息稱，中美兩國元首「已同意考慮開展軍備控制方面的會談」，以避免地區安全和經濟事務方面的衝突。又恰逢美國國防部〈2021年中國軍力報告〉出爐，那麼中美軍控會談將談些什麼呢？

美國國防部〈2021年中國軍力報告〉公布後，歐美媒體紛紛予以報導——美國《紐約時報》的標題是〈五角大樓：中國擁有核彈量2030年可達千枚〉、美國之音的標題是〈五角大樓更新中國軍力報告：中國2030年或擁有1000枚核彈頭〉、美國《華爾街日報》的標題是〈美國國防部報告：中國加速擴大核武庫以應對全球軍事競爭〉、英國廣播公司的標題是〈美國國防部警告「中國核彈頭數量十年內增加一倍」〉，不約而同地將報導的重點放在了中國核武器上。

事實上，在這份軍力報告出爐之前，2021年以來美國政府、軍方及媒體就曾多次炒作中國擴充核武器庫。7月，美國《華盛頓郵報》引用美國加州「詹姆士•馬丁禁止核擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）」貼在推特上的衛星照片稱，在中國甘肅玉門關附近沙漠中發現了約100多個正在建設中的核彈道飛彈發射井，以及相關設施包含訓練基地。

同月，美國《紐約時報》又引述智庫美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）的消息稱，他們利用行星實驗室（Planet Labs）的商業衛星圖像在中國新疆哈密附近的沙漠中，發現了110個正在建設中的飛彈發射井。再加上玉門附近在建的100多個飛彈發射井，以及其他地區正在建設的發射井，美國科學家聯合會稱中國在建飛彈發射井達250個。

在〈2021年中國軍力報告〉中，美國則稱「中國核擴張步伐加快，到2027年，中國將擁有多達700枚可交付使用的核彈頭。到2030年，中國很可能至少擁有1000枚核彈頭」。美國政府、軍方及媒體如此關注中國核武器，並不斷造勢中國加速擴充核武器庫，想必控制核武器必定是中美軍備控制會談的議題之一。

2020年，美國與俄羅斯《關於進一步削減和限制進攻性戰略武器措施的條約》到期後，美國就曾試圖將中國拉入美俄核裁軍談判，但被中國拒絕。所謂的美俄核裁軍源於冷戰時期，上世紀五十年代開始，美俄兩國在核軍備競賽上一路狂奔，高峰時期美國核彈頭數量超過3萬枚、蘇聯超過4萬枚，達致所謂的「恐怖平衡」。從1970年代開始，蘇聯核彈頭數量逐漸超過美國，在這一背景下1982年美國向蘇聯提出了核裁軍談判。也就說，美蘇所謂的核裁軍談判是奠基於美蘇「核平衡」基礎上的。

經過多輪的核裁軍談判與協議，2010年美俄達成的《新削減戰略武器條約》（New START），將美俄兩國部署的核彈頭數量限制在各不超過1550枚。2021年10月，美國國務院公布了該國核彈頭數量，稱「截至2020年9月30日美國軍方持有3750枚現役和非現役核彈頭」。而據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所2021年1月的統計，如果算上美國國務院沒有統計在列的已退役核彈頭，美國擁有5550枚核彈頭。

由於中國長期堅持最低限度核威懾戰略，中國核彈頭數量雖從未公布具體數量，但外界大多認為僅幾百枚。比如，瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所2021年1月統計稱，中國核彈頭數量為350枚，美國國防部《2020年中國軍力報告》則稱「中國大約擁有200多枚核彈頭」。中國核彈頭數量與美國差距可謂巨大，完全不具備進行核裁軍談判的條件，就如同中國網友所說「美國所謂的核裁軍談判，是想將美國核武器裁到與中國一樣，還是想將中國核武器裁到與美國一樣」。

除了核武器，高超音速武器也可能是美國意圖談判的對象。毫無疑問，中國在高超音速武器上已經在部分領域領先美國，比如全球首款服役的高超音速武器東風-17彈道飛彈，美國自身陸軍、海軍、空軍及國防研究高級計畫署在高超音速武器研究上各搞一攤，有成功也有失敗，但距離服役還有很長的路要走。能夠通過軍控談判限制中國高超音速武器發展，甚至是僅僅拖慢發展的腳步，美國都非常樂意，當然能將俄羅斯拉進來一起談更好。

不久前，英國《金融時報》獨家報導稱，中國兩個月前出人意料地發射了一種太空武器，它繞地球飛行，然後重新進入大氣層，以高超音速的速度向中國境內的一處目標飛去，並稱其偏離目標30多公里。這則報導不禁令人想起了冷戰時期蘇聯研製的軌道轟炸機，在太空部署飛彈對敵方實施打擊，以避開日益完善的反導系統，美國也曾在這一領域投入鉅資。如果《金融時報》的報導屬實，不排除美國在軍控談判中與中國談論這一問題。

此外，限制海軍軍備也可能在談判之列。此前，美國曾驚呼中國海軍以355艘軍艦超越美國，成為全球第一大海軍。最近幾年，中國海軍在西太平洋地區給予美國的壓力也確實越來越大，以至於美國海軍無論是航母還是驅逐艦、巡洋艦、兩棲攻擊艦都不敷使用，導致美國海軍士兵長期疲勞作業、缺乏訓練時間釀成多起事故，甚至還產生了西太平洋航母真空期。

但中國海軍與美國海軍仍差距極大，比如在總噸位上，美國認為中國海軍可能略超過200萬噸，美國海軍總噸位則高達450萬噸，無論是驅逐艦、巡洋艦、航空母艦、潛艇還是兩棲攻擊艦、兩棲登陸艦、綜合補給艦，在數量與品質上中國與美國均差距極大；據統計，美國海軍總共可以攜帶10196枚艦載或潛射攻擊性飛彈作戰，中國海軍僅為4168枚，差了一倍不止。

在美國海軍總體實力仍遠強於中國海軍的情況下，中美軍控會談在海軍領域似乎沒什麼可談的。在中美海軍差距巨大之下，美國擔心的是中國海軍發展的勢頭，短時間內建造了大批軍艦，擔心的是自身軍艦老舊、新軍艦建造服役緩慢。其核心又在於中美造船業上的差距，中國造船業全球前列，建造軍艦不僅快，造價還便宜；美國造船業衰敗，僅有的幾家造船廠完全依賴軍方訂單維持，自然成本居高不下，這是一個無解的問題。

從根本上來說，中國目前只不過是在按部就班地發展軍力，淘汰更新軍隊落後過時的裝備。比如，不久前中國東部戰區空軍一支部隊換裝了四代半戰鬥機殲-10C，它們此前裝備的則是二代機殲-7E，足足跨越了兩代有餘。中國同意與美國進行軍備控制會談，最大的意圖可能並不在所謂的軍控，而在於緩和中美兩國之間的緊張關係，保留一個常態化的溝通管道。談是一種態度，能否談出結果，並不樂觀。

（本文來源多維新聞網，授權中時新聞網刊登）

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