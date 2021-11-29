近來最新的新冠變種病毒Omicron來勢洶洶。對這個新變種病毒，該注意的除了防疫事項外，對經濟與金融市場帶來的衝擊更需要謹慎應對。因為這是一個擁有翻轉經濟潛力的病毒。

Omicron變種病毒的出現，被認為可能較先前的Delta病傳播力更強、造成的重症更多，而且現有疫苗的效力亦有待驗證，因而各國莫不嚴陣以待，歐、美、日等國家已開始對特定國家關閉邊境，以防止Omicron變種病毒入境。

Omicron變種病毒對全球疫情的影響尚未明朗，不過，對金融市場的衝擊卻是立竿見影：上周五美股道瓊指數重挫900點、泛歐指數狂瀉近4%，為17個月以來最慘重的單日跌幅。美國聯準會官員擔心，新變種病毒的出現有可能延誤供應鏈恢復正常的進度。換句話說，經濟要復元需要更長的時間。

從去年開始，外界大概都已看到病毒與疫情能夠以什麼樣的方式、以多大的威力重創全球經濟；如果病毒快速傳播、疫情再起、重症與死亡增加，代表疫苗效果有限，各國可能又要重回封鎖、經濟近乎停擺的命運，對經濟當然是重創。依照高盛的預測，嚴重的情況下，明年首季經濟成長率會折損2.5個百分點。

當然，最好的情況是虛驚一場，經濟沒有受到太大的威脅；次佳情況則是各國記取教訓，及早防堵因應，因此大部分國家都不必封鎖，經濟也不會受到過大的衝擊；最差的情況就是重回前年疫情剛開始蔓延時的慘狀。只是在此過程中，股市震盪下跌、升息放緩、供應鏈復元延後，已是難以避免了。