最近為了12月18日舉行的四大公投案，執政當局、反對黨、各民間團體莫不紛紛投入大量人力與物力，爭取更多民眾的支持。從民主政治的角度來看，公投是實現直接民主的典範，當然應該支持。然而，為了讓民眾在投票時做出最佳選擇，因此在公投之前，政府應舉行說明會、公聽會和電視辯論等，讓民眾得到更多資訊，作為投票依據。

在四大公投案中，可能是「反萊豬案」的支持度最高，過關的可能性也最高。因為開放有萊克多巴胺的豬肉進口，可能會影響國人健康。然而，最近幾次公開辯論中，除了有部分討論萊劑是否會對國人健康有影響外，包括經濟部在內的政府部門提出的主要論點之一是，反對萊豬進口將會使我國無法加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），或是影響我國與其他國家的經貿關係，因為我們用公投來反對政府的既定政策。

筆者認為上述觀點似是而非。首先，美國現在不是CPTPP成員，而且最近美國商務部長雷夢多和貿易代表戴琪已多次表示，美國目前沒有重返CPTPP的打算。也就是說，未來台灣要與CPTPP成員國協商時根本不會遇到美國，因此也不會有開放萊豬的問題。至於其他成員國和台灣一樣，本身不准使用萊劑，也沒有生產萊豬，因此我們與這些國家協商時自然也不會遇到萊豬問題。

退一步來看，如果美國在CPTPP裡，台灣反對進口萊豬就真的不可能加入CPTPP嗎？2015年底本已協商好的TPP，當時美國是成員國之一，另外兩個成員國澳洲和紐西蘭因為國民習慣吃牛肉，而較少吃豬肉，且國內生產牛肉很多，生產豬肉較少，因此他們在加入TPP時是開放萊劑豬肉進口，而不准萊劑牛肉進口。因為他們豬肉吃得少，市場也小，因此開放萊豬進口對其國人健康和市場的影響都小。

我國的情況與紐、澳恰恰相反，我國人民習慣吃豬肉，每年平均每人消費豬肉約37公斤，而吃牛肉每年只約6公斤多，且國內生產的豬肉遠遠超過牛肉，所以當年馬政府開放美國萊牛進口，但沒有開放萊豬進口，也是基於同樣的考量。

現在我們想問的是，2015年澳洲和紐西蘭並未開放美國萊牛進口，為什麼他們還是可以加入TPP？別忘了，當時美國也是成員國之一，為什麼美國並沒有堅持萊牛進口的要求，並因此不同意他們加入TPP呢？這個例子說明開放萊豬不是加入CPTPP的必要條件。相信美國當年一定也曾經給澳、紐壓力，但為什麼最終美國沒有堅持呢？蔡政府應該去詢問澳、紐政府，他們當年是如何說服美國不再堅持要求開放萊牛進口。如果他們可以做到，我們是否可以採取類似做法來交換不開放美國萊豬進口呢？

那如果用公投來反對政府的既定政策，是否會導致其他國家的反感，或是不再與我們協商呢？其實這是過慮了，因為國際經貿協商講的是經貿實力與實際利益的交換。比方說，當年英國執政黨的政策是留在歐盟，但民眾公投的結果是選擇脫歐，相信其他歐盟成員國一定很不爽，但他們必須尊重英國公投的結果，因為這是多數英國人的民意。現在英國脫歐了，歐盟還是持續與英國協商自由貿易協議，因為雙方都需要彼此的市場。

所以，台灣是否能加入CPTPP，應該決定於未來我們與其成員國在協商時，能夠開放多少市場，包括產品市場與服務業市場，這才是最重要的考量；至於開放萊豬，筆者相信應該不會是其他國家在乎的項目。

最後，再強調一次，我們要加入國際經貿組織，應該考量的是要開放多少市場來進行交換，而不應該用犧牲國人的健康做為代價，因為健康是無價的。

（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）