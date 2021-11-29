何謂獨立董事？這是公開發行公司專屬之制度，在同時採用審計委員會之公司，獨立董事將集董事及監察人之權力於一身，尤其是將取得單獨召集股東會之權力（《證交法》第14條之4），因此成為經營權爭奪時兵家必爭之「超級董事」。正因獨立董事權力極大，在任期中，若公司內部再起經營權爭奪時，公司派及市場派想方設法將對方支持之獨立董事解任的案例，在台灣就不斷的發生。

近來成為《公司法》及《證券交易法》活教材的光洋科，不僅董事長鬧雙胞，也發生逕行利用公開資訊觀測站發布重大訊息解任獨立董事的狀況，而且是利用「當然解任」制度。

董事長、副董事長、常務董事是基於董事之「基礎身分」再額外取得之資格，此等資格係由董事會賦予（《公司法》第208條），自可由董事會予以剝奪。反之，獨立董事就是董事，與一般董事同屬「基礎身分」，此一身分是由股東會所授予，董事會無權剝奪，故董事會雖得解任董事長、但卻不得解任獨立董事（也不能解任一般董事）。

不過，既然獨立董事就是董事，所以能作為解任一般董事之手段，也能作為解任獨立董事之手段。所謂的解任，應該解釋為是董事非自願性的被解除與公司間之委任關係。依據《公司法》，解任董事有下列四種方法：一、由股東會以特別決議解任董事（第199條）。二、股東會提前改選全體董事時，任期未滿之董事視為提前解任（第199條之1）。三、由股東訴請法院裁判解任董事（第200條）。四、董事發生法定之消極資格事由（第192條準用第30條）、超額轉讓持股（第197條）及任期屆滿後不遵主管機關命令改選（第195條）者，當然解任。

近年來有些公司採取第一種方法，將敵對派之獨立董事「報復性罷免」，例如今年2月的永大案。但是前三種方法的困難度較高，因此就開始發生有公司派投機性的濫用第四種方法，主張要當然解任敵對陣營的獨立董事。

《證交法》第14條之2也仿《公司法訂有三種當然解任事由，其中一種事由是違反金管會規定之獨立董事資格。依光洋科於本月19日發布之重訊，就是援引這種事由，主張獨立董事吳美慧「未符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第三條第1項第5款規定，當然解任。」

為什麼筆者稱此為投機或濫用？因為此制有一個最大的法律漏洞：有無當然解任事由，由誰認定？若照當然解任制度的原始意義，有此種事由時，董事身分就當然解任，不用先經過主管機關認定（經濟部91.7.12商字第09102139170號）。由於制度規定不完善，掌握公司公告權限的公司派，甚至也可以在未經董事會或股東會認定有無當然解任事由前，就先發布公告指控敵對陣營獨立董事構成當然解任事由。也就是，完全用喊的，宛如潑髒水般，實情真假或有無違法，都沒有一個事前認定機制。而這個明顯的大漏洞，早就被企業家的法律團隊發現並濫用了，應該盡速修法填補之！

《銀行法》35條之2本來也有當然解任的制度，在民國108年4月修法改成由主管機關予以解任，也就是改採命令解任制度。《銀行法》及《證交法》之主管機關都是金管會，金管會竟然只修補了《銀行法》，卻把《證交法》的漏洞擱著，讓公司發生經營權爭奪時得以濫用，實屬行政怠惰！

在未修法前，針對這個爭議，依據環球水泥案，目前法院承認當事人可以提起確認之訴，由法院判斷獨立董事是否應當然解任（高等法院107年度上字第285號民事判決）。此案當事人請求法院確認獨立董事自106年6月14日起之委任關係不存在，高院判決作成日為107年7月10日，已逾一年時間。董事任期不過3年，透過法院事後介入解決爭議緩不濟急，待法院判決確定，經營權早已變天！

（作者為文化大學法學院專任教授）