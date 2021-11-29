我邦交國宏都拉斯28日舉行總統大選，根據最新計票結果，在野的「自由重建黨」候選人、前總統夫人秀瑪菈．卡斯楚得票大幅領先執政的「國家黨」候選人阿斯夫拉，已自行宣布勝選。由於卡斯楚先前曾公開表示，倘若勝選將尋求與中國大陸建交，使我國與宏都拉斯的邦交顯得岌岌可危。

宏國新總統將於明年1月27日就職。雖然我方一直向卡斯楚陣營強調，中共所做的承諾口惠而實不至，但問題是我方難以證明。卡斯楚既然已有意與中共建交，恐怕不會因為我方片面之詞而輕易改變態度。

其次，卡斯楚執政後，必須在最短時間內做出立竿見影的政績，以回應民心。與中共建交是卡斯楚競選的政見之一，倘若她最後勝選，表示此項政見獲得多數選民認同，如果卡斯楚執政後卻食言，恐難以向支持者交代。

然而卡斯楚的態度，如今卻受到美國因素的干擾，呈現模稜兩可的局面。美國國務院主管西半球事務的助理國務卿尼可斯，偕同專門負責援外工作的國際開發總署拉美事務助理署長吉拉德，於大選前夕赴宏國訪問。尼可斯等人直接向兩位總統參選人表示，美國希望宏國持續維持與台灣的外交關係。

尼可斯訪問宏國之後，一名卡斯楚的親信幕僚表示，對於與中共建交之事尚未做出最後決定。此充分顯示尼可斯一行對卡斯楚提出的呼籲已經發生作用。但國際政治極為現實，美國對宏國的呼籲必然伴隨著極具吸引力的援助承諾，才會使得卡斯楚猶豫不決。

卡斯楚原本傾向中共，想必是看中大陸的政治及經濟實力。但由於美國的介入，如今的態勢變成美國與中國在宏都拉斯較勁。美國的優勢在於地緣政治。中美洲是美國的後院，各國一向接受美國經濟援助，並有大量移民湧入美國。

宏都拉斯是中美洲最貧窮的國家之一，過去即有大量移民湧向美國。去年底超級颶風伊塔及艾奧塔使宏國至少有7000人流離失所。再加上當地疫情持續延燒，導致本年1月有將近1萬名宏國難民逃離家園，企圖越過瓜地馬拉及墨西哥前往美國。如果美國承諾協助宏國解決難民問題，必將使卡斯楚如釋重負。

另一方面，宏都拉斯普遍存在暴力、毒品、幫派等社會問題，使執政者焦頭爛額。如果美國的承諾能夠滿足宏國的急需，卡斯楚轉向美國求助，也是順理成章。

不過美國等先進國家提供外援，通常都有附帶條件，受援國不得不接受這些條件，但因雙方時常意見不合，以致撥款進度緩慢，當地政府常感無奈。

相反地，中國大陸提供外援幾乎沒有任何條件，且能配合受援國的需求，因此受到當地政府高度歡迎。再加上大陸近年藉由「一帶一路」、「亞投行」吸引拉丁美洲國家，已經改變了當地的國際情勢。

卡斯楚若順利執政，首先將著手重整執政團隊，並擬定國家發展策略，優先處理內政事務，然後才會考慮外交動向。但無論如何，都必須在美國與中國大陸之間做出取捨，此事將嚴格考驗其政治智慧。

而特別的是，我國是這場邦交戰切身的利害者，但由於近年兩岸實力消長，我方在與對岸的外交戰中已無籌碼，在「外交休兵」結束後，對於維護邦交毫無著力點，而台宏邦交是否能維持最後竟是得視中美較勁的結果，這也不啻是對蔡政府極大的諷刺。

（作者為退休大使）