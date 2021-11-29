1218逼近，四大公投交鋒更趨白熱化，而近來各種跡象與民調顯示，原本一路領先的泛藍正方聲勢，似乎已被反方民進黨陣營逐漸趕上，拉近差距，甚至有逆轉翻盤的可能。目前戰略態勢清晰可見，正反雙方都是採取「以一帶三」的戰術配置，「藍」正方帶頭衝鋒的是獲得支持度最大的「反萊豬」，「綠」反方領銜攻擊的則是已呈五五波、極可能翻轉的「重啟核四」；主攻的焦點也正是對方的弱點，雙方都企圖一舉突破對對方缺口，盡量擴大戰果到其他三項公投。

藍綠兩黨從一開始都定位四大公投不是政黨對決，可是直到現在乃至最後的結果影響，誰都看得出來充滿了濃濃的政黨動員、政黨對決，乃至政黨版圖攻守重組的意味。四大公投從來就不只是一場義理之戰，其中既要講道理、還要鬥話術，要爭取民意認同，更要拚策略實力；人民有權要求理念的堅持，政黨與政客卻很難言行一致，這就是政治的現實與無情，就看人民是願意被騙？抑或能否理清是非？

公投是直接民權的行使，目的是為了補救代議政治的不足，是治民主之病必備的藥，而非健康食品，更不是萬靈補品，所以應備而不用且少吃。學者所言正確無誤，但平常亂吃藥或者過度服用補品，和有病時卻不適時服藥，同樣都是愚蠢且傷身；因此國民黨直指現在綠色執政包山包海，全面掌控各系統權力資源，人民只剩公投能做唯一的制衡，這一起手式當然是滿滿的政治味，但也並非言理無據，就看民意是否買單。

相對的，民進黨一開始就把四大公投定位成「別讓國民黨亂下去」，以挑起社會負面觀感，並將核四重啟、珍愛藻礁這兩個由民間社團人士推動的案子，也扣在國民黨的頭上，這不就是營造政黨對決嗎？而且四大公投中有三項是民進黨昨是今非、屢遭迴力鏢反擊質疑，除了「時空背景不同」的老招之外，逼到急了，最後當然還是得催喚基本盤，訴諸政黨認同和政治好惡，直接一決勝負。

蔡政府最近為反反萊豬，巨頭與資源傾出，宣傳與宣講鋪天蓋地，最絕的是在媒體買廣告，除了拉美牛背書挺美豬，而且還搭配兩幅顯眼的美國國旗，如此以政府名義、人民納稅錢促銷美國豬肉，不僅本末倒置、荒謬失格，更置台灣豬農於何地？

從蘇揆說反美豬「美國人會生氣」，到駐日代表謝長廷日前說透過公投可釐清台灣政黨間親中或親美，這些都說明了蔡政府又想重施故技；雖然目前中國大陸並未涉入，但照樣可以對國民黨扣上「反美、亂台」的帽子，操作意識形態的對決與社會情感的撕裂。值得注意的是，台灣中性民意多親美大於反美，差別只在程度、方式的不同，民進黨全面且無設限的親美、附美操作，在民意觀感上實屬兩面刃，利弊影響尚待觀察。

可預知的是，政治效應與外在變數，必然會是影響四大公投投票率與結果的兩大關鍵，進入最後兩週，美國會不會乃至如何出手？中國大陸會不會有所表態或動作，因而被民進黨抓住進行反操作？台灣內部是否會再出現如蔡英文「博士論文門」新發展的衝擊？都將是比公投議題本身更有影響的變數。