「拜習會」後，美、中有意共同釋放石油戰略儲備，抑制油價飆漲，彰顯在共同利益驅使下，雙方逐漸脫離「終極對抗」思維。在政治光譜另一端，中共試圖將兩岸關係抽離出美中台三邊關係，在美中關係逐漸緩和的同時，對台灣手段卻更見強硬。在此同時，台灣高度期待的「民主峰會」，最後只能由位階不高、代表性模糊的科技政委唐鳳及駐美代表蕭美琴出席，驗證了在美國外交決策中，台灣的邊際效應快速萎縮中。

民主峰會 台灣矮化

拜習首度視訊峰會當天上午，拜登總統在白宮簽署了1.2兆美元的基礎建設法案，以壯聲勢。但實際上，拜登深受通膨失控、油價飆漲困擾，需要中國大陸配合因應。根據《南華早報》報導，美國國務卿布林肯與大陸外長王毅在拜習會前的通話中，就提出希望中方能釋出戰備石油，化解油價壓力，雙方在峰會後發布的聲明間接證實，兩國元首深入討論了石油等能源議題。

根據中方發布的新聞，習近平在會中強調兩國應倡導國際社會共同維護全球能源安全，加強天然氣和新能源領域合作。白宮的聲明則說明，他們討論了採取措施因應全球能源供應的重要性。

會後拜登宣布美國將釋放5000萬桶戰略儲備石油，同時呼籲主要石油進口國同步實施，對象包括中國、印度、日本、南韓及英國等。大陸並未正面回應白宮的請求，但「國家糧食和物資儲備局」宣布準備釋放儲備原油，顯示拜登的「石油外交」發揮成效。原因在於抑制油價、穩定通膨是主要國家共同面臨的挑戰，符合大家的共同利益，也應證了美中競爭中存在「正和博弈」。

同樣地，衛生安全及氣候變遷等跨國威脅是美中合作的更重要層面，雖然習近平沒有出席10月底在格拉斯哥舉行的《聯合國氣候變化綱要公約》第26屆締約方大會而飽受批評，但美、中在會議閉幕前公布的《中美強化氣候行動聯合宣言》，被認為是雙方暫時放下對抗心態，在氣候議題上達成共識的重要一步。

美國國家安全顧問蘇利文在拜習會後表示，「在可預見的未來，中國將是國際體系的一個因素，不會消失，而美國在印太地區也不會消失，我們必須學習如何處理這個事實。」拜習會確定了美中共存的共識，氣候變遷及能源證明了美中確實有共同利益，兩國外交也有合作空間。

抗中保台 如義和團

美中在中共的人權、台灣問題、南海擴張領土等議題本質上仍是零和關係，在拜習會中，雙方針對台灣問題針鋒相對，並各自畫下紅線，但在實務上，雙方仍保持了模糊空間，在不超越紅線的情況下，避免因台灣問題影響美中整體關係。

拜登去年在競選期間就宣布將舉行民主峰會，布林肯3月在國會聽證會也承諾邀請台灣參與，他更於10月26日發表「支持台灣參與聯合國體系」聲明，台灣內部瀰漫蔡英文總統將親自出席，創造空前外交突破的樂觀心態。美國國務院日前發布的受邀名單中確實有台灣，但民進黨政府宣布的與會者卻是沒有國家主權象徵意義、也不具民主代表性的唐鳳與蕭美琴，國人大失所望。

首屆線上領袖民主峰會邀請110個國家或地區的政府、公民社會及民間部門領袖，聚焦「對抗威權」、「打擊貪腐」及「促進對人權尊重」三大主題。無論從民主理念、外交及國內政治考量，拜登政府都必須邀請台灣與會，否則將招致國內外強烈反彈，真正關鍵在於台灣受邀者的身分與地位。國務院在官網小心翼翼使用「受邀參與者」名單，而非受邀國家名單，意在彰顯「一中政策」，避免中共可能的激烈反應影響美中關係。

可預見的是，各國出席代表將是以國家領袖為主，台灣代表既非元首、行政首長，也不是外交部長，在如此重要的國際場域，台灣代表的「不對等」身分等同「自我矮化」或「被矮化」；這也再度證明，在美國一中政策下，美台關係仍有無法突破的天花板。

無論從傳統地緣政治、整建新世界秩序、美中國家利益等層面，美中結構性競爭在可預見的未來不會轉變，但雙方積極避免零和博弈的「新冷戰」，尋求合作機會，只有台灣仍如義和團般，一味迷信反中可以保台。