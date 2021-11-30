報載，台師大一名林姓資深校友說：台師大很配合「去中化」，「先是蔣公的銅像不見了，圖書館裡的中國古典書籍閱覽室不見了，再來是校歌裡的祖國不見了，但李登輝讀過的日本高校，卻納入了台師大校史」！

現任台師大校長的急於表態效忠，是否與他的諸般弊案綑捲纏身有關，猶待時間分毫釐清，但台師大校歌裡的「祖國」二字，無端犯了「極刑文字獄」，其無辜至頂的程度，確屬台灣高教史上第一。

「重歸祖國」惹議、「祖國」歌詞太敏感不合時宜、免唱「重歸祖國」…，這些環繞著「台師大校歌去中」或「台師大去中」的各個新聞主標，並非是台師大主其事者對「祖國」二字意指「中華民國」的無知，而是「士大夫之無恥，是謂國恥」的終極表現。

促轉會要求台北市光復國小移除蔣公銅像，該校即立刻在上月3日，趁著假日偷偷摸摸地將之拆除；而台師大自發地「拆蔣公銅像、廢中國古典書籍閱覽室，刪除1948年創校校歌（由首任校長李季谷先生作詞）裡的「祖國」等歌詞，而反將李登輝、辜寬敏就讀的日本高校、校歌，納入毫無干係的台師大校史」，凡此種種，是否正如林峰慶筆下所寫：猶記師大校歌的第一句：「教育國之本，師範尤尊崇」，而如今我國的「根本」動搖了，被一群住在象牙塔裡的「專家學者」改得亂七八糟，再加上政客們的恣意妄為、短視近利，「別人的囝仔死未了」，一紙接一紙荒謬的公文，犧牲掉的就是我們一代又一代的未來。國之根本的教育沒有顧好，只是在枝微末節上追求更多花稍，浪費公帑又禍國殃民？

依台師大視「祖國」二字如仇家，必去之始快活的「文字獄」邏輯，則中華民國國歌的「三民主義，吾黨所宗，主義是從，必信必忠」，以及國旗歌的「炎黃世胄，光我民族，青天白日滿地紅」，豈不更顯得「礙眼」至極、且更不合時宜？如此，台師大校長何不率先宣布：自即日起，全校「免唱」國歌、國旗歌，以為自己明年的續任校長，掛上多重保證！

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