2018政壇捲起了一股旋風，那不是上帝造的、也不是觀世音、阿彌陀佛造的，是憑個人的本事、魅力以及努力造成的，他是誰？韓國瑜。2021年尾也颳起一陣旋風，具有韓國瑜同樣的魅力、同樣的本事，只可惜民進黨故意閃躲、國民黨刻意淡化，不願讓這顆彗星冒出頭來，她是誰？高金素梅。

民進黨傾全黨之力鋪天蓋地阻擋公投，而國民黨的戰將們呢？縣市長們呢？原本占優勢的四大公投一夕翻盤，有些人是黃鶴樓上看翻船，不僅不幫忙，還在後邊扯後腿！只有一個人，開著小戰車，穿梭在高雄市街頭，一個亮眼的明星站在戰車上、伸出四根手指，向市民宣達｢四個都同意，台灣更美麗」！宣傳車所到之處，萬人空巷，大家爭睹一位與眾不同的政治人物。

當然，高金現在已不是明星，經過多年的歷練及無私無我的奉獻，她贏得了原住民的心、她扎實的問政內容讓台上官僚張口結舌說不出話來，連國民黨立委都說高金一人抵得上他們10位。

有人勸高金選高雄市長，高金不為所動，她不為當官，只想為原民爭取該有的福利。其實高金擁有全國知名度，只要她點頭，桃、竹、苗、花東甚至新北，不都能掀起旋風？只可惜國民黨主席未必有這個胸襟，否則張亞中、韓國瑜何以至今仍「櫻櫻美代子」，錯失高金，國民黨又將錯失一個翻本的機會。

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