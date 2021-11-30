日昨，各大媒體紛紛引述旅美學者林環牆臉書貼文——「倫敦政經學院（LSE）最高權力機構校評會，否認持有蔡英文博士口委名單及口試報告」，間接證明「論文門」裡，謊言不只一樁。

論文門發展迄今，懸念只餘一點：謊言因何而產生？富貴人家嬌嬌女，台大法律系畢業，康乃爾碩士，客座副教授，學而優則仕，分明是人生勝利組，為何還需要謊稱擁有博士學位？唯一的解釋便是，權力誘惑，使人產生幻覺，一如賈寶玉夢遊太虛，「假作真時真亦假，無為有處有還無」，因此，內心深處相信自己曾經寫過博士論文、也取得了博士學位。

權力誘惑使人罹患「思覺失調症」，他們時而正常，時而古怪，很難分辨真實和虛幻，好像清醒，又好像做夢，半夢半醒。他們沒說謊，只是思覺失調。

以反四項公投為例，民進黨真的相信萊劑無毒，是豬隻保健品，反萊豬就是反美豬。她真的不記得當年曾經寫下「藻礁永存」，也真心相信踩在腳下的藻礁已得到保護。他們真的不記得曾經堅決主張公投綁大選；真心相信台灣不缺電，無須「以核養綠」，2025「非核家園」自然可成。

思覺失調甚至讓他們產生妄想，認為所有反對他們的民眾和組織，都想加害他們。他們不辨黑白是非，分不清敵友，真心認為中共即將武統台灣，相信加價加量購買美國軍備武器可以保台，台灣可以戰到最後一兵一卒，真心相信台海有事美軍會馳援！

台灣政壇的思覺失調症，值得精神科醫生深入研究！

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