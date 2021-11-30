近日，民進黨卯足了勁力拚公投翻盤，行走路上會看到民進黨政治人物做的「四個不同意」廣告，上網會看到經濟部等政府臉書帳號，聲嘶力竭要大家不同意。打開門口信箱，也時不時收到公投四個不同意文宣。

鋪天蓋地的廣告，讓人極度清楚今日民進黨對公投採行的是什麼立場。但判斷一個政治人物可否信賴，要看他長期的表現。現代化成熟的民主國家公民，不該像是一台電視機，政治人物拿遙控器轉台就跟著轉，隨政治人物利益改變立場與想法，不是嗎？

然而，非常遺憾的是民進黨人完全大言不慚，視自己的立場改變為理所當然，毫無愧色。舉例來說，2017年擔任民進黨立委的陳其邁，曾在立法院公開表示：「決定重大爭議事項應由人民作主，還權於民，全世界幾乎都是公投綁大選…..」

2017年可不是馬政府時代囉。說實在，在野黨為求執政，對執政黨為反對而反對，多少還可理解。但2017年已是民進黨完全執政時期，執政黨要負起讓國家長治久安的責任，結果2018年底民進黨落敗，2019年民進黨隨即修法禁止公投綁大選。自此，公投需要與大選分開舉行，民眾得多出門投一次票，選務機關需要多組織動員一次，完全與民進黨昔日強調節省選務預算成本，也降低民眾動員成本的宗旨完全背道而馳。那麼，民進黨人，比如陳其邁又是如何解釋自己的改變呢？

陳其邁在高市議會質詢時，說當初他們修法「主要是在講門檻問題，討論事情不該去脈絡化，只切一段斷章取義。」奇怪？難道當初民進黨「只」談了門檻問題？公投得以綁大選的修法文句，不是民進黨政府或綠委提出的？當然是民進黨提出的啊！自己提的內容，就代表民進黨的立場，難道民進黨不需為自己的立場負責任？

陳其邁還強調，「實踐過程出問題，當然要調整！」更指控是藍營一口氣提出10項公投案，衍生投票亂象，才再將公投和大選分開。這種說法不僅造謠，更是把政府規劃不善的責任推得一乾二淨。首先，10案公投僅3案是國民黨員提出，諸如挺同婚反同婚，台灣之名參加東京奧運等案，都是民間人士提的，距現在才3年多，赤裸裸說謊，陳其邁當台灣人都得了失憶症嗎？

再者，案件數多就表示應該改時間，不得公投綁大選？那照這邏輯，哪天要是公投出現20案，甚至30案，豈不是乾脆就取消公投了，因為「時間辦不及」？

公投案數多，可以增加投票所數量，亦可延長投票時間，法律又沒有規定一定得投票至下午4點就停止投票，馬上開始開票，世界各國投票時間於晚上截止，讓人民可以充裕投票的所在多有，比方韓國的總統大選就是投票到晚上8點，韓國可以台灣就不行？

因為選務處理不及，就禁止公投不綁大選，不僅站不住道理，更有打擊人民權益的強烈嫌疑。從這次公投過程中，我們可看到執政黨掌握大量資源，連國營事業都被動員起來反對民間與在野黨公投案，這種情況下公投與大選分開舉行，無疑是對資源少數的公投發動方嚴重不利的作法。民進黨滿嘴公共利益，背後恐怕的絕大多數都是私心。

不只陳其邁，在公投議題上，立場前後不一致卻毫無愧色的政治人物，可以說多到不能再多，是誰給他們如此囂張的勇氣？這無疑也是2300萬人應該深思的，民主的品質一定要提升，糾錯機制要能發揮，台灣才能有更好的未來。

（作者為網路媒體工作者）

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