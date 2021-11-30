明年將召開中共二十大，習近平若能打破慣例連三任，中國將再度走入強人政治。做為台灣的對手，中共一槌定音的最高領導人，台北有必要瞭解他的個性。所謂三歲看大，七歲看老，個性決定命運。

習的父親習仲勳是中共開國元老，一生從未整過任何朋友，貼近民眾、堅持人性、敢言直言，六四民運時反對派兵鎮壓，也因此招惹鄧小平。他曾為中共立下兩大汗馬功勞，一是創建陝甘革命根據地，為中共長征隊伍留下休養生息之地。二是倡議在廣東成立深圳特區，是中國經濟起飛、現代化的推手。這兩個貢獻都是中共興衰更迭的關鍵。

可是，他也兩度幾乎死於共產黨之手，一是中共長征先頭部隊抵達陝北，紅軍極左派以肅反名義逮捕習仲勳，差點將他活埋。所幸次月主力部隊抵達，毛澤東隨即釋放了習仲勳。第二次是文革時期被下放到洛陽，受到殘酷的迫害與批鬥，幾乎被紅衛兵打死。幸而毛澤東下令將他接回北京衛戍區「監護」，事實上是一種變相保護，這才避開了文革的血腥鬥爭。

習近平是紅二代，生於富裕的環境，然而10歲時父親受「高崗案」牽連，被指為「反黨集團」頭子而失勢下台，之後遭到16年迫害。習府被抄家，他隨母遷居中央黨校。2年後爆發文革。文革最激烈時習14歲，目睹母校被紅衛兵砸個稀爛，自己則被歸類為黑幫子弟，被威脅「罪行夠槍斃一百次」，並送往少管所「黑幫」子弟學習班。他當時處境之慘，從同父異母的姊姊因迫害而自殺可看個大概。所幸習熬過嚴厲的審查，出來時身體非常虛弱，全身都是虱子。之後回老家休息很長時間，在大姑細心照顧下才慢慢恢復健康。

1969年毛澤東發起知青上山下鄉運動，為了躲避文革鬥爭，習主動爭取下放到延安市梁家河大隊。卻因適應不良偷回北京，再度被關進學習班，半年後放出來，重回梁家河，從此改頭換面苦幹實幹。18歲，經過十多次申請才加入共產黨，年底當選梁家河大隊黨支隊書記。20歲進入清華大學，24歲畢業並與柯玲玲成婚。

柯的父親是外交官，她從小跟隨父親見過世面，嚮往西方世界。1978年父親派任駐英大使，婚後柯遊說習移民英國，但習堅持留在大陸，兩人為此經常爭吵，終而在3年後離婚。離婚後柯移民英國，如今是倫敦某私立醫院的高級主任，也是倫敦大學的客座教授。多年前接受英國《僑報》訪問，提及當年移民之後的前3年，習幾乎每週都打越洋電話給她。但當時她是鐵了心，一通電話都沒接。問到對習的印象，她說習是執著、正直的人，想幹一番大事業，做事都有規劃、有步驟，可惜生活不太有情趣，也不懂得浪漫。

從清華畢業，習擔任國防部長耿彪的秘書，曾陪同老闆出訪美國，也常跟隨視察部隊。1982年離婚，或許深受打擊，習主動要求下鄉出任河北省正定縣副書記，一年後升任書記。他在任內推動創新政策，走遍全縣考察，大力發展旅遊業，景點的門票「年收入」就超過一千萬元。他對上級政策雷厲風行，例如結育，全縣40萬人就有3.1萬做了絕育手術，3萬安裝避孕器。

1985年習升任廈門市副市長，2年後與彭麗媛結婚。直到2002年回中央以前，整整17年他都待在台灣對岸的福建省工作，與台商接觸頻繁，曾以「青山遮不住，畢竟東流去」形容兩岸交流趨勢，也多次提倡「閩台」合作。

2002年習調回中央擔任浙江省副省長，隨後接省委書記，在任期間延續以往調研習慣，提出「八八戰略」、「五大百億工程」，重視民生發展和產業結構調整，吸引外資並增強民間資金流動。2006年浙江省城鎮人均可支配收入超過一萬八千人民幣，農民人均收入超過七千人民幣，排名均占全國各省第一。2007年調任上海市委書記。2008年當選中央政治局常委、中央書記處書記、中央港澳工作協調小組組長。2012年升任中共總書記兼軍委會主席，成為中共最高領導人。

縱觀習的成長環境與經歷，大致可歸納他的個性如下：

一、念舊知恩：離婚後柯移民英國，前3年習幾乎每個星期都打電話。那年頭打越洋電話十分麻煩，即使柯一通都不接，他也能堅持3年，念舊之情與毅力皆非尋常。另外，習經歷文革的血腥與鬥爭，理應痛恨文革，進而否定發動文革的毛澤東。如今他大權在握，對毛卻採取肯定的態度，莫非是感恩毛曾兩度救了他父親？

二、胸懷大志：習與柯結婚時在文革結束後3年，當時中國一窮二白，看不到任何希望，再加上柯的父親時任駐英大使，能夠拒絕愛妻的移民要求，甚至鬧到離婚，不管從什麼角度看，習對國家的大愛遠遠超過個人欲望。或許習的出身不同，從小家教森嚴，懂得壓抑內心的私人感情，凡事以民族大義為依歸，以致落得柯「生活不太有情趣，也不懂得浪漫」的批評。

三、毅力過人：從習推動結育的成果來看，他採取的是何等霹靂手段！這還是他初踏進官場，權力有限的時候。再看他掌權至今推動的反貪，到2021年5月，立案審查的案子超過385萬件，查處408.9萬人。如果查處幾千、幾萬人，可能是排除異己的鬥爭。當處分高達四百餘萬人，這不是整飭官場腐敗風紀，什麼又是？或許誠如柯玲玲所言，習是「執著的人，做事都有規劃、有步驟」，一旦決定了就是霹靂手段，而且一往直前。

四、從文革吸取的教訓：文革是中共高層權鬥，禍及全民的血腥鬥爭，習身歷其境，必然深有體會。中國自古有「寧為雞首，不為牛後」的思想，官場為了爭權，拉幫結派、相互傾軋的內鬥「史不絕書」。再加上中國是一盤散沙，若沒有一個政治強人，官場山頭林立、相互掣肘的結果不就如今天的台灣？如何團結全民，上下一心投入國家發展？兩個條件，缺一不可：一是強人政治，二是此強人能夠引領全國走向一個正確的方向。或許習從文革體會出了這個道理，所以試圖打破中共領導人任期限制，成為繼鄧小平之後的政治強人。而他給中國指出的方向，是中華民族偉大復興的中國夢！

若以上分析正確，未來習施政重點與優先順序如下：

一、鞏固自己一槌定音的權力，而且必須續任到完成中華民族偉大復興的時刻。

二、確定中共以黨治國，實施中國特有的社會主義制度。

三、全力推動經濟發展，源源不絕地供給國家向前邁進的動能。

四、繼續大幅度建軍，確保在成為強國以後，能夠應付來自其他野心國家的挑戰。

（作者為海軍前艦長）

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