美國共和黨籍眾議員梅斯(Nancy Mace)於25日訪台時,一下飛機就在推特上發文,指稱「剛剛降落在台灣共和國(Just touched down in the Republic of Taiwan)」。事後梅斯在接受媒體採訪時直接表示「對,我100%是故意的」。

梅斯也表示在發文之後,他遇到很多台灣人、台裔美國人,甚至有一位年輕的女性、眼眶噙淚的對他表示感謝。至於發文的目的,梅斯表示「這是要告訴台灣人們,我們讚賞他們所做的一切,台灣對於我們的經濟、還有世界的經濟體而言都很重要。我們希望確保台灣的民主與自由獲得保護,這也是我發這條推特的目的」。

梅斯挺台值得感謝。但是直稱「台灣共和國」就值得商榷。

第一,「台灣共和國」目前並不存在,如果認真解讀梅斯的用語,只能說是不知所云。其次,「台灣共和國」是台獨人士夢寐以求的「理想國」。但是美夢成真的機率幾乎是零。因為中共反獨立場堅定,美國政府也不支持台獨。

既然台獨不可能實現,梅斯卻公然稱台灣為「台灣共和國」,顯然是哪壺不熱提哪壺。梅斯並沒有惡意,但是卻直接戳到台獨人士的痛處。那位含著眼淚表示感謝的年輕女性真是純真。自己如同被人吃了豆腐還表示感謝呢。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※