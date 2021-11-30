索羅門群島24日起爆發大規模暴力示威，至今依然未平息。據傳暴動和該國2019年與台斷交、改與中國建交是導火線之一。因應總理蘇嘉瓦瑞的援助請求，澳洲已派遣軍人和警察趕到支援，協助恢復秩序，在當地首都展開巡邏。值得留意的是，澳洲對此快速反應，與澳洲懼怕中國影響力在太平洋擴張有關。

自二戰結束以來，南太平洋地區視美國和澳洲為馬首是瞻，但自20多年前中國大陸開展對南太平洋國家的合作後，美、澳兩國視此為中國的「野心」。自 2006年以來，中國在太平洋地區的貿易、援助、外交和商業活動穩步且顯著地擴大。太平洋地區國家除巴布亞紐幾內亞外，與中國的雙向貿易自2013年以來已超過澳洲。

對索羅門群島而言，與中國的雙向貿易占所有貿易的46%。就在今年5月，索羅門群島成為第一個接受中國大陸疫苗捐贈的太平洋國家。9月時大陸進一步注資2100萬美元，在索羅門島國立大學建造2023年太平洋運動會村。所謂因為中國大陸對索羅門援助不足，或比與台灣有外交關係時下跌而因此爆發動亂之說不足為信。

索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞表示，騷亂是由外部勢力煽動干預，而專家和當地華人更臆度此次事件與台灣有關。

今年5月，索羅門群島馬萊塔省省長蘇達尼曾在台大醫院完成腦部診治。蘇達尼無法支付醫療費，而蔡英文則出手相助，安排蘇達尼與其妻子及特別顧問一同來台灣接受治療。蘇達尼返國後不久就發生此次嚴重動亂，據官員和當地新聞報導，許多抗議者從馬萊塔島前往該國首都。

索羅門首都與島嶼之間彼此不滿的情緒已醞釀了數十年，主要由於當地人認為，資源分配不均和缺乏經濟支持使馬萊塔省成為索羅門最不發達的省分之一。馬萊塔省也在2020年10月獲美國2500萬美元的援助發展款。

10月時前美國國務卿萊斯指中共遙控「親中勢力」以顛覆台灣，此類危言聳聽之妄論不值一駁。反而此次索羅門動亂可見，美國及民進黨政府有機會利用索羅門種族間的敵視和多年來的經濟分配不公，從而利用「親台勢力」加「親美勢力」顛覆索羅門政權。

近期傳出台灣與多個友邦包括教廷、宏都拉斯和尼加拉瓜等外交出現變數，台灣邦交版圖可能將愈收愈窄。索羅門群島此次暴動事件蘇達尼參與角色不少，若是大陸方面認定此次事件涉及台灣官方的策動，恐怕會再對台出手。民進黨政府在拉攏立陶宛興高采烈之際，也得多提防一下多個友邦變心。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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