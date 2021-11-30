就媒體報導立委高嘉瑜遭其友人林秉樞毆打事，行政院長蘇貞昌於今（11/30）日一早表示：「男人打女人豬狗不如！」，適已違反由《性平法》特別保障之「性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴」的立法意旨。以蘇貞昌抱持的「男強女弱、男尊女卑」的舊價值，顯不適任行政院性別平等會召集人。

2012年1月1日，行政院院本部完成組織改造，基於強化台灣推動性別平等工作措施，同時呼應國際重視性別平等議題的潮流，乃特於行政院內成立「性別平等處」，為我國第一個性別平等專責機制。甚且當前，中華民國的總統，早由「非生理性別男」出任主政。至於世界各國的元首、最高行政官員，由「非生理性別男」出任也早不罕見。今日，中美洲宏都拉斯總統大選，最終也由「非生理性別男」卡斯楚（Xiomara Castro）拔得頭籌。蘇貞昌斷言的「男人打女人豬狗不如！」是屬最典型之「假定所有人的性別處境與經驗，必然就是基於『生理性別』，而與普遍刻板印象認知的『性別處境』一致」，但實際上，這種舊派認知，卻容易忽視，也無法探究、分析「非生理性別女」，以及「跨性別者」們的真實面貌、處境與經驗！

今雖有立委高嘉瑜被毆，過去也有台北市議員呂瀅瀅「被拳毆、撞牆、罵下賤十年」，然反之，也有「八里媽媽嘴咖啡店雙屍案」，以及近期的「酒店工作者殺包養者」的慘劇。如依蘇貞昌的「男人打女人豬狗不如！」，如此，「非生理性別男」殺「非生理性別女」，則又會是不如什麼？

就立委高嘉瑜被毆事，最該出面聲援的應是立委范雲。理由是：報載毆打者林秉樞，曾透過立委范雲向總統府要到電子輓聯。惟當范雲說：「家庭暴力絕對不能容忍，謝謝高嘉瑜跟每一位受害者勇敢的站出來」時，實不知，被毆打者高嘉瑜與毆打者林秉樞，究竟是屬於什麼「家庭」關係？難道范雲係意指：「不限人數、性別的同居約定合法化」之「多元成家」方案三？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※