彭文正教授公開宣稱：倫敦政經學院已正式行文倫敦地方行政法院，否認蔡英文擁有在該學院有任何口試論文的資料。

此事巳證明，蔡英文的博士頭銜是虛構，應立即下台並向全國人民致歉，接受法律的應有制裁。

幾個跡象顯示，從蔡英文自覺其假博士可能東窗事發起，似乎已完全喪失國家領導人應有的判斷，而只是以如何確保其個人權位為考量。在政治上不敢違逆美國，而完全任美國擺佈，不惜犠牲台灣人民身體健康，讓美國萊豬進口；任由美國軍火商宰割，以天價採購不適宜的軍火。在內部，放水高端疫苗上市，枉顧人民健康，要求教育單位配合隱密相關資料不公布，利用司法迫害彭文正等，近日又以反對公投為名，投入大量資金，綁架綠營從政者，再用獨占縣巿長提名權來鞏固其政治權力。

歷史顯示，大多數獨裁者或靠欺騙獲得權位者，在面對個人權位危機時，會不惜製造對外衝突，以轉移焦點而尋求自保。蔡英文在國慶日故意高調．宣掦兩國論，刻意公布美軍在台事實，就是要用「抗中保台」來轉移焦點，以掩飾其可能的假論文危機。狗急會跳牆，蔡英文會否不惜挑動兩岸衝突以求自保？甚而引發戰爭以逃走美國尋求解套？都是值得朝野存疑，早做未雨綢繆的防範。

一個敢於行騙的人是不會有核心理念的。與蔡英文不同，賴清德是個較有理想性的「台獨務實工作者」，他應該比蔡英文更有價値信仰，更在乎台灣的安全。賴清德這個時候的角色就很重要了。

蔡英文的假論文事件，已東窗事發，個人誠信崩解，為了一己權位，台灣的安全與未來有可能已經被蔡英文當做價碼在使用。做為副總統的賴淸德，在這個總統誠信盡失，台灣可能會被出賣的危機時刻，應該有道德勇氣與憲法責任，勇於遏制可能傷害台灣的危機！

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