美台交流熱絡，美國國會跨黨派議員日前抵台訪問，共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace, R-SC）更在社群網站發文指降落在「台灣共和國」，美台關係拉近，甚至於牴觸到中共紅線——鼓動法理台獨，中國官媒《環球時報》發表社論〈美議員撒歡表演，台當局須算清代價〉一文，揚言只要台獨往前走，不排除台灣外島被解放、台灣本島上空成為國際航空禁航區，都可能成為中共懲罰手段。

中共官媒：台灣設禁航區？

所謂禁航區（或稱禁飛區），是指禁止任何未經特別申請許可的航空器進入空域，包括飛機、直升機、熱氣球、無人機等。各國劃設禁航區其劃定大多出於國防考量，例如重要的軍事基地、中樞的政府機構、攸關公眾安危的公共設施（如核電廠、水壩）上空等處所。

禁航區的劃設是一種主權的象徵，各國對於領空的管制是主權國家的展現，但空中亦是一種公共財，全球治理對於領空亦有國際規制規範，1919年巴黎航空管理公約和1944年在芝加哥簽定的國際民航公約，都在第一條規定：「締約國對於每一國家的領土上空具有完全排他的主權。」1982年《聯合國海洋法公約》中，第2條規定沿海國的主權及於其陸地領土及其內水以外鄰接的一帶海域，此項主權也及於領海的上空及其海床和底土。

國際社會發展的新興空域概念，創造了「防空識別區」。「防空識別區」指的是一國基於空防需要，所劃定的空域，以利軍方迅速定位管制及預警範圍，任何非本國航空器要飛入某防空識別區之前，都要向該區的航管單位提出飛行計劃及目的，否則會被視為非法入侵，如我國《民用航空法》第41條第2項授權訂立之《飛航規則》第19條規定，航空器進入或飛航至防空識別區，應遵守防空識別規定。但防空識別區沒有國際法上的依據，在我國也只有以法律授權命令定之。而中共近年來軍機擾台，讓我空軍疲於奔命，但這不違反國際法。

主權是兩岸關係最敏感的一塊，主權可以被理解為國家的整體權力，一旦中共劃設台灣上空為禁航區，可視為是向全世界宣告，中共掌握台灣的主權。

封鎖台灣經濟 目的以戰逼和

美國外交家雜誌、英國路透，在論及台海情勢時，都提到中共可能對台灣進行封鎖，至於是否會因而困死台灣，歷史上封鎖的例子，中美洲的古巴過去在經濟上就嚴重依賴美國。美國以封鎖為武器，讓古巴陷入了一場長期的經濟危機，但古巴卡斯楚政權並未下台。中共企圖以封鎖讓民進黨政府垮台或走向談判桌，必須要有可行性評估。

其次，中共對台實施經濟制裁，可能還欠缺像美國一樣掌控全球金融市場的能力，因為全球處在國際經濟網絡中如一個大型的產業供應鏈，中國大陸目前仍依賴於從台灣進口半導體晶片，而且美、日和歐盟若介入，對中共實施反封鎖，對於中國大陸經濟也有不良影響。

然而中共為防止台獨在美國支持下逐步踩紅線，外媒分析已開始籌劃「灰色地帶」作戰，發動攻擊占領外島和封鎖台灣，接管台灣關務都是中共選項，北京當局一旦對台灣上空和領海劃設禁航區，將禁止所有外來船隻進入台灣海域，來自中東的油輪須轉向中國港口，各國的客貨飛機都被警告，若擅入中共新劃設的防空識別區就會被攻擊。

若進一步，中共警告台灣海軍船艦投降，若不服將被擊沉。切斷海底數據電纜，切斷網路，阻礙台灣與外界聯繫。高度依賴進出口貿易的經濟是台灣最脆弱的一環，一旦封鎖台灣，中共將對台灣人民進行宣傳作戰，廣電網路等媒體會聲明對這種隔離措施感到抱歉，強調不能允許激進分子將台灣與大陸永久分離，強調台灣是中共轄下的高度自治地區，人民私有財產可獲保障，經濟地位可維持，個人自由也獲保護，一旦台灣當局承認中共主權可管轄台灣，封鎖即可解除。

這可由解放軍報在2017年即發表一篇文章提到〈制腦作戰：未來戰爭競爭新模式〉，強調孫子兵法的不戰而屈人之兵，認知空間逐步成為戰爭雙方所強力爭奪的重要領域。認知空間是指人類認知活動所涉及的範圍和領域，反映的是人的情感、意志、信仰和價值觀等內容的無形空間。

將台灣領空領海劃入中共勢力範圍，再配合制腦作戰，化解台獨勢力，寄希望於反獨的台灣人民，是中共防獨的戰略。但是否反激化人民更朝台獨邁進，中共作法有如兩面刃。

美機穿越台海 反制中共蠢動

在中國大陸頻頻派出戰機騷擾台海領域之後，美國海軍一架 P-8A 反潛巡邏機近日從日本三澤基地起飛，繞道台灣南部後由南向北穿越台灣海峽。比較以往美軍軍機飛行路徑，通常都在台灣的北部海域或南海、巴士海峽一帶飛行，穿越台海的飛行路線較罕見。

一旦台灣遭受中共封鎖，勢必會爭取美日協防，美國的反制策略，是在台灣周圍部署海上船艦和潛艦以突破封鎖，美國遠程轟炸機被派到關島和澳洲，以增強盟國對中國沿海的火力。一旦進入戰爭狀態，台灣政府轉入地下指揮中心，將正規部隊部署到防禦陣地，並動員儲備物資。台灣出動戰機反擊，並用平時隱蔽四散在島上的飛彈攻擊中共軍機，同時以長程飛彈和巡弋飛彈攻擊中國大陸空軍基地等目標。

雖然維持現狀是目前兩岸維持和平的唯一路徑，但是憂心台灣共和國成真，這對於中共政權是致命性的危機，官媒恫嚇占領外島和封鎖就成為中共當局的選項。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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