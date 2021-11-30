兩岸關係的主導權與主動權，北京聲稱要「牢牢把握」，華府近幾年來實質上愈發「把握牢牢」。面對中美長期爭霸的兩個「牢牢」，台灣本身想要，或是將會被兩強逼迫放棄對兩岸關係的主導權與主動權嗎？

主導權(agenda setting)，講的是實力，是影響力；主動權(initiative)，講的是動力，是意志力；而兩者的基底都需具備高段智慧，方有可能適切發揮而獲致效果。

大陸領導人習近平2013年出任大陸國家主席後，即在當年印尼巴里島APEC領袖峰會，向我領袖代表蕭萬長表明：「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解決，總不能將這些問題一代一代傳下去。」之後自2017年中共「十九大」以至2019年《告台灣同胞書》40周年講話，習近平將「祖國完全統一」與「民族偉大復興」的連結愈益明朗，暗示了沒有時間表的期限概念。

今年11月召開的中共19屆6中全會，也將「牢牢把握兩岸關係發展的主動權與主導權」寫進了共黨百年第3份《歷史決議》中。中國大陸在台灣議題上，不斷對美拉高聲量，加深紅線，更在6中全會後的拜習視訊峰會上，直面正告美國拜登總統。

美國自從2017年底《國家安全戰略報告》及2018年春發動對中貿易戰，掀起全面抗中競爭態勢；復鑒於兩岸關係自2016年5月中斷官方交流，民進黨採取選邊「親美」政策，在對外關係與國防安全上，「倚美」的傾向愈來愈明顯。美國在深知台灣必須尋求台海槓桿的需求下，自然掌控台灣及兩岸關係的手，也愈來愈「牢牢」。

在大陸提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」 (CPTPP)後，台灣趕緊遞件申請，卻不料美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)本月中宣布，不會加入CPTPP，而尋求建立更高層次的「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework）。台灣「被加入」此新經濟框架的機率不小，而高科技產業被迫進一步與大陸脫鉤的機率大增。

關於台澎防衛，美國自10餘年前，力倡建構「不對稱」和「刺蝟堡壘」建軍與作戰概念，其後又強推「整體防衛構想」(ODC)，最近再有等於變相強增國防支出的「對外軍事融資」(FMF)之提議，其中或顯露美國對於台海軍力失衡以及台灣自衛能力的焦慮，卻也在在顯示美國伸手主導我國建軍方向、軍購品項、作戰模式的強烈意圖。

中國大陸為了民族偉大復興，美國為了長期戰略競爭，兩強都意圖「牢牢」的握住台灣。大陸愈主動的主導兩岸關係發展進程，兩岸對等協商談判的方程式，就愈會遭到侵蝕；美國愈主動的主導台海情勢發展方向，名為史上最好的台美關係，就愈像台灣被緊緊鎖綁。

台灣如果將對外關係、產業發展、防衛作戰等，都「唯美是從」，等於將前途命運交付在只關心自身利益的美國手中。台灣如果將任何穩住台海情勢的論述、交流主張，都視為中共對台「認知戰」，將一切改善兩岸關係的念想，都稱為「親共賣台」，等於將海峽兩岸推向「敵我矛盾」的深淵，而由美中兩強決定台海是否走向戰爭。

大陸和台灣隔著台灣海峽分治對立，歷經戰爭、隔絕、交流、對峙，已有72年。兩岸的政治分歧，究竟要在何時解決？對於特定世代和懷抱理念的人士，誠為日益迫切的懸念，也因此想要儘快看到兩岸政治關係終局的定論。

然而，無論是習近平的「東升西降」，或是拜登的「重建美好」，都需相當的時間發展驗證，強權爭霸也不會在短期內看到賽局勝負。大陸追求民族偉大復興的趕路進程，美國重建印太地區科技軍事的霸主地位，台灣謹慎走在兩強駁火縫隙的智慧避險，都必須至少確保未來6到10年，台海周邊不要發生「不預期的意外」。

執意預先寫好歷史，或超速跑到上帝的前面，是否對兩岸人民及全世界華人長遠有利，無人知曉，也不值得冒險。

台灣的永續生存與發展，我們應當交由北京和華府來決定，還是全力避免「被牢牢把握」，奮力爭取自已的主動權與主導權？朝野菁英責無旁貸，年輕世代更要深思。

（作者為淡江大學戰略所副教授，中華戰略兵棋研究協會理事長）