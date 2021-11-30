第58屆金馬獎剛落幕，導演李安也卸下執委會主席重任，且一如預期，最大「喜訊」是台灣片和台灣從業人員成最大贏家，席捲主要大獎，包括最佳影片、最佳男女主角、最佳男女配角等，「非台灣人」主要得獎者是一位住在澳洲無法出席的香港女導演。由於都是「自己人」，台灣有約100萬人觀看這場台灣影業「大獲全勝」的頒獎典禮，興奮異常。然而殘酷的事實是，台灣電影從來沒有像現在那麼衰弱。

這裡對台灣電影從業同仁的努力沒有任何否定和不敬，我自己熱愛電影，一直關注世界影壇的動向，好電影幾乎沒有一片錯過。台灣電影的式微和從業人員毫無關係，而是其他的因素。首先我們先從數字來做比較，今年2021年報名的劇情長片有66部，2018年是218部，2012年213部。拉到更早的1986年，也就是仍處於新電影時期，報名數也在200部左右。簡單說，金馬獎是全球華語片的獎項，最早參加報名的主要是台灣和香港，2008年後，大陸和星馬的影片也踴躍參加。即使台港的電影產量下降後，其他地方也補上來了，所以總量仍然相當，金馬獎作為華語片大獎仍然具有代表性。

此外，從獲獎和出席貴賓看，1980年代包括侯孝賢、楊德昌、吳宇森、成龍、周潤發等人，不是獲得國際大獎，就是拍過賣座大片，擁有龐大的影迷。這是「國民黨附隨組織」中影公司長年耕耘台灣電影文化的開花結果，到了1990年甚至培養了李安這位日後的國際大導演。至於2012年前後，還有魏德聖、姜文等人撐場，國際聲勢雖然下降，但企圖心仍然旺盛。一切直轉急下的關鍵是2018年，一位台灣年輕紀錄片女導演的台獨致詞，引發對方別無選擇地反擊，再激起蔡政府別無選擇地反嗆，如此就Game over了。

不難想像，2019年後，大陸沒有人來，香港也沒有大咖來，香港的大咖大多支持港府、反對學生縱火暴動的。金馬獎不幸注定成為蔡政府的獨角戲，李安以國際大導演的分量，今年居然只能請到白靈這位怪咖與會。有人可能會說，這兩年難免受疫情影響，其實不盡然，韓國片依然風起水起，泰國片也表現不俗。

你可能會以為，金馬獎快速衰弱，蔡政府一定聲望大跌？其實剛好相反，當台灣社會被封閉在更小的視野和心靈時，蔡政府的說法成為唯一的解方，對於被剝奪歷史記憶的年輕一代來說，更是唯一安全感的來源，他們輕易從絕大多數得獎者是台灣人中獲得安慰滿足。看看蔡總統怎麼說，她表示：「我們再一次在金馬獎的殿堂上，看見華語世界裡面最自由奔放的電影作品...，台灣的金馬獎不只是電影人的家，也是所有自由創作者的家。」當然，她永遠不需要去解釋，為何過去那「不自由奔放年代」的金馬獎，其藝術和商業成就是現在的百倍以上。李安電影的發跡期如果碰到的是蔡政府，他不會有一絲一毫和機會。事實上，不僅是電影業，曾經蓬勃發展的台灣諸多文化產業，今天均是如此。所以，今天我們也要頒給蔡英文一個「最佳空話拖累獎」。