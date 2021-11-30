公投是公民的權利，甚至是義務，尤其在一個執政成績不被肯定卻還能繼續掌握國家權力的政治環境中，公投更具重要性。就像年底的四大公投，其引發的政治效應超乎預期，尤其在每個政黨及提案人都卯足全力的情況下，讓這場公投更具可看性，不管結果如何，民眾必須是最大的贏家。

我們可以看到，從總統到所有的府院高層在這次的公投可謂全體總動員，加上各地立委的不斷宣講，顯見政府對於這場公投的重視，卻也可以看到他們對公投結果的憂心，況且像蔡總統事隔這麼多年突然再去看藻礁，蘇貞昌也在行政院會中提醒，首長、政務官對四個公投案的應對說明，都應該和行政院立場態度完全一致，而且強調「請閣員在分際、作法上，都能做好、都能善盡到位」，就像下了軍令狀，這背後不顯示有更多的憂慮嗎？

執政黨種種作為，就是心裡有鬼、知道執政不力，深怕民意反彈的直接反應，也可以說是這次的公投逼出執政者的原形，尤其越接近選舉，執政黨更害怕產生連鎖效應，所以這麼大的動員能量是可以理解的，只是為什麼平時不努力，總是要臨時抱佛腳呢？而民眾如果一再地給這種投機性的執政者機會，最後受到傷害的恐怕還是我們自己，更何況公投並不具有約束力，執政黨也有視而不見的前例，這也是民眾更憂心的地方。

但是不管如何，執政黨已經被迫正面迎戰公投，而且無所不用其極地希望達到自己的目標，顯見公投所產生的新民意可能會對執政者造成影響，這是我們所樂見的，不過公投終究是非常手段，如果執政者平時真的願意「謙卑，謙卑，再謙卑」，可以「溝通，溝通，再溝通」，大概就不用像現在這麼的原形畢露了吧！

（作者為正修科技大學通識教育中心教師）

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