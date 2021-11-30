美國總統拜登舉辦民主峰會(Summit for Democracy)，或許因為身分過於敏感，蔡英文總統未能與會，我方由駐美代表蕭美琴及行政院政務委員唐鳳出席。個人覺得如果這是一個峰會，唐鳳的層級顯得太低。

基於政治現實，台灣參與具有政治意涵的國際峰會，確實受到限制，但這不表示我們不能有比唐鳳更適合的人選。個人就認為立法院長游錫堃應當出席，因為他不僅是台灣最高民意代表，在推動台灣民主化的過程中也扮演一定角色，又身兼台灣民主基金會(Taiwan Foundation for Democracy)董事長。以前立法院長王金平到美國訪問都沒問題，這次峰會採視訊會議方式進行，更不會引發爭議。

這次視訊會議有超過一百個國家受邀，一定備有翻譯的服務，因此我們大可不必擔心游錫堃院長的演說或談話。不過除了正式大會外，或許還有一些所謂的邊會(side meeting)，可能需要更直接的溝通能力。如果有這方面的考量，前副總統呂秀蓮是最佳的人選。她對台灣民主的貢獻、她的政治分量、以及曾發起並推動民主太平洋聯盟(Democratic Pacific Union)的國際能見度和與國際民主人士的交情，絕對能夠充分代表台灣與會。不知蔡政府和外交部為何捨棄這樣的人選，自我矮化？

這次峰會邀請上百個「民主」國家參與，但實際上超過3成並非民主國家，因此當台灣也受邀時，我們的自由民主表現似乎就顯得沒有那麼重要了。就以個人研究的非洲地區來看，54個國家中，有17個獲邀，其中有許多如安哥拉、尼日及剛果民主共和國是「威權體制國家」(authoritarian regimes)，後者還在《經濟學人》民主指標(Democracy Index)的166個國家中敬陪末座。其餘13個僅有模里西斯是「完全民主」(full democracies)的國家，迦納、南非、納米比亞、及維德角屬於「部分民主」(flawed democracies)，肯亞、賴比瑞亞、馬拉威、奈及利亞、塞內加爾、及尚比亞屬於「混合政體」(hybrid regimes)；聖多美普林西比及塞席爾則沒在統計在內。

如果我們用自由之家(Freedom House)的自由國家分類來看，「自由」(free)的國家有維德角、波札那、迦納、模里西斯、納米比亞、聖多美普林西比、塞席爾、及南非等8國。另外9國中，肯亞、賴比瑞亞、馬拉威、尼日、奈及利亞、塞內加爾、及尚比亞屬於「部分自由」(partly free)，剩下的安哥拉及剛果民主共和國則被視為「不自由」(not free)國家。

最後，以無國界記者(Reporters sans frontiers，RSF)所做的世界新聞自由指標(World Press Freedom Index)來看，這17個國家的新聞自由程度沒有一個屬於「狀態良好」(good situation)，僅有波札那、維德角、迦納、納米比亞、及南非五國屬於「狀態滿意」(satisfactory situation)；安哥拉、肯亞、賴比瑞亞、馬拉威、模里西斯、尼日、塞內加爾、塞席爾等八國則是「狀態有問題」(problematic situation)；剛果民主共和國、奈及利亞、及尚比亞被列為「狀態有困難」(difficult situation)，聖多美普林西比未被統計在內。

在這3項指標中，我們可以看出在17個受邀的非洲國家中，真正屬於自由民主的國家僅有一半。台灣在前兩項指標都遠遠優於這些國家，但在新聞自由排名方面，台灣雖然屬於「狀態滿意」，但排名卻輸給同屬此類別的非洲5國，全球排名為43。

從非洲被邀的國家名單來看，民主及自由的程度並非唯一的考量，拜登政府顯然有拉幫結派、對付中俄的考量，台灣獲邀完全不意外。不過，儘管認識到蔡英文與會的難度，民進黨政府應當能推出地位更崇高及更適合的人選，而不是派政務委員唐鳳代表參加。（作者為政治大學國際關係研究中心兼任研究員）