立法委員高嘉瑜傳出被男友施暴，被打得遍體鱗傷，外傳她同時被限制行動數日，消息傳出驚動社會，但是負責治安的有關單位沒有反應，難怪社會治安不好，警政及檢調單位似乎忘記了自己的職責！

記者就此事問蘇貞昌院長，他的回答是：「打女性的男人是豬狗不如！」但沒有進一步的指示。行政院長對國會議員被打，並被限制自由數日，沒有進一步的關懷和調查指示，很是奇怪！過去蘇院長習慣直接介入縣市警政事務，但對國會議員該受到保護時去噤聲不語，這是行政院與立法院正常的關係嗎？

要知道，國會議員人身受到威脅時，已不僅僅是議員個人的事了，涉及限制人身自由的事，更不能單純視為是私人糾紛。

國會議員若被綁架進而影響其立法立場，就不是私事，身為閣揆如果連這種事都只知言詞譴責而已，那就太沒有民主法治的素養了。更何況蘇院長是法律系畢業並執業過律師。當然，有立委被限制人身自由時，不用高層指示，檢調單位就應主動介入調查處理。

據報導，對高嘉瑜委員施暴的男子，尚扣留了她的電腦數日，拷貝了其中若干相關資料及圖片，用以威脅高，限制她往後的對外談話，作自保之用。扣留高委員電腦的行為，如果涉及指引高委員的立法行為，或強迫她的立法態度，那更是檢調要立刻介入調查的重大案件。

日前，立法院之所以敢派出兩位高階警官，保護卸任委員王金平，就是怕其人身安全受到恐嚇，而透露其任內的政事或國事機密。所以高嘉瑜委員被加暴的事件，不能單純以私人感情糾紛來看待，僅以言論譴責即了事。檢調單位應該立即介入偵辦。

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