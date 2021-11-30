美國故總統林肯說：「選票比子彈強大」。12月18日將進行的4項公投對台灣具有同樣意義。問題是，政客們在真相上唬弄太多了，還在意識形態上猛撒鹽，全民真能理性地投下一票嗎？

面對這次四項公投，民進黨、國民黨火力全開，民眾黨也動見觀瞻，卯足了勁。蘇內閣更把它搞成一場權位保衛戰。美國哈佛大學故教授諾爾斯說：「高等教育最重要的目標是，確保畢業的學生能夠分辨誰在胡說八道。」

誰在胡說八道？這次的重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁和公投綁大選四項公投，嚴格來說，只有三項，因公投是民主政治的必需。但天底下白話可說清楚的道理，碰到政治可就變了樣，「公投綁大選」正出現同樣的迷惘。綁大選造成的投票時間拖長，是可克服的技術問題，不能用它來攪亂公投的價值。人民的公僕硬把它搞得模糊不清，唯恐天下不亂的一些名嘴也跟著瞎起哄，我們不能被這些炒作、虛假的資訊給唬弄了。

在四項公投投票之前，我們先要搞清楚，公投的目的是什麼？綁大選意味著什麼？護藻礁和重啟核四本身的環保意義到底是什麼？它跟能源結構和產業經濟又有什麼樣的關聯？過去反萊牛的政黨，為何今日反而開放萊豬？萊劑過去毒，怎麼今日就不毒了？還是它毒的風險可以被有效控制，或是為了國家利益，大眾的健康不得不被犧牲？這些都不容我們見樹不見林或見林不見樹的唬弄過去。

這次公投充滿對立氣氛，政府的責任是讓人民清楚公投議題和認識民主價值，而不是動用在位者的權力、資訊和宣傳優勢，把單純的民意選擇搞成權位保衛戰，故意掀起仇恨情緒，甚至帶頭作亂，把公投推向反中或反美的代理人戰爭。

誰說謊話？這是投票前要分辨清楚的功課。「珍愛藻礁」和「重啟核四」是針對蔡政府急躁霸道的能源政策，還要考量台灣延宕多時的碳中和進度。2018年公投通過的「以核養綠」本來是過渡期間的選項，蔡政府卻沉迷在「廢核四」這個選票取款機。台北市長柯文哲的疑問：「它花了政府3000億蓋的，每年還得花4億封存，卻1度電也沒發，現在還告訴全民說這個廠是不安全。」這些政府一拖再拖的錯，難道用個公投就想一筆勾銷？

至於反萊豬，蔡政府打烏賊戰，將原本的牛豬分離，搞成牛豬一家。事實上台灣在國際經貿社會是得做一些市場開放的讓步，但能夠讓消費者自由選擇的產品標示豈能置於不顧？何況，反萊豬並不等於反美豬，蔡政府不能老跟百姓打恐嚇牌。

民眾真的那麼好騙？到底誰在胡說八道？這次公投是測試你面對分歧時明辨是非的能力。國家的主人們，冷靜你的大腦吧！

（作者為國家公益發展協進會理事長）