3份最新公投民調顯示，原本同意票穩定領先的四項公投案，「重啟核四」案已經落後，甚至在美麗島電子報的調查中連「珍愛藻礁」案都被逆轉；整體而言，同意票萎縮，不同意票成長，若再加入「投票率」的變數，公投正方已明顯居於劣勢。

用人民錢 洗人民腦

決定公投結果的不是支持率，而是投票率；投票率一大部分要靠組織動員，組織需要資源，現在只有民進黨有資源，可以想見公投的實際結果會比民調更對民進黨有利。以「罷免陳柏惟」案為例，美麗島電子報在罷免日前13天的民調，同意罷免的比例是32.7%，不同意則是16.9%，看似「同意罷免」方遙遙領先，最後的結果卻是51.48% 比48.52%，極為接近。

民調與結果的落差，就是民進黨「執政資源」的力量；「罷免陳柏惟」民調大幅領先，結果都只是五五波；那麼現在公投民調五五波，結果會是什麼，可以想像。

民進黨以政府資源，結合媒體與側翼傳播文宣，再耗費大筆的金錢做實體宣講，是利用民主制度的軟肋，通路比內容重要；只要控制了通路，就能夠指鹿為馬，顛倒黑白。特別是對非網路世代的長輩，當他們看到報紙、電視無一不是在說民進黨的好話，對於原本不熟悉的公投提案，自然也就跟隨民進黨的立場。

憲法保障人民的創制、複決權利，並不是說公投的形式存在就足夠，還要人民有實際跟執政者抗衡的力量。舉例而言，政府下多少錢的反公投廣告，也應該要給公民團體同樣的預算；武器平等，才能讓民意真實的呈現。

現在的情況卻是，公民團體沒錢沒人，然後要對抗整個政府的文宣機器；公投是民意對執政者的制衡，民進黨卻拿人民的納稅錢來對抗公投，「用人民的錢，洗人民的腦」，這還叫民主嗎？

從憲法到法律，有太多的價值可以主張，讓人訝異的是，理應制衡執政者的在野黨，對民進黨公器私用的種種作為似乎是逆來順受，不以為意。公投在江啟臣擔任黨主席時，是國民黨的「重中之重」，江啟臣不但親自領銜「公投綁大選」公投，也邀請當時的黨團總召林為洲領銜「反萊豬」公投。可以說，「反萊豬」的氛圍，是由國民黨喚醒的。

民進黨打臉過往的主張

但朱立倫上任後，國民黨的官方立場變成「因為民意反萊豬，所以國民黨反萊豬」，把國民黨講成民意的跟隨者，這要置當初在立法院抗爭的黨團立委於何地，又要置「反萊豬公投」的領銜人林為洲於何地？朱立倫以「下駟對上駟」為由，不願親自出席公投意見發表會，但國民黨現在是在野黨，連黨工的退休金都付不出來，有資格跟民進黨計較，誰是上駟？誰是下駟嗎？

其實朱立倫不需要為了親美，而讓國民黨在公投退居二線，更不用擔心公投過關會得罪美國。當年民進黨堅持牛豬分離，有被美國怎麼樣嗎？在野黨有制衡執政者的實力，美國才會把國民黨當個「咖」；若四大公投真的被民進黨翻盤，不僅朱立倫個人的政治生涯到此為止，國民黨也將至少10年長期在野，美國還會理國民黨嗎？

民進黨的司馬昭之心，是用「政黨對決」來綁架四項公投案，用「抗中保台」簡化所有內容。謝長廷說「透過公投釐清親中或親美路線」，就是要傳達一個很簡單的標準：「反公投親美，支持公投親中，千萬不能得罪美國」。

民進黨的操作已奏效，但在野黨已沒有選擇，只能直球對決。簡言之，如果連萊豬議題都可以被「抗中保台」綁架，還有什麼議題不行？如果四大公投輸掉，2022年地方選舉國民黨就會輸，2024年政黨輪替的機會更是微乎其微。國民黨與民眾黨都退無可退，只有勇敢地站到第一線，用「過去的民進黨」，去對決「現在的民進黨」。

四項公投的內容多數是民進黨過去的主張，如果支持公投是「親中」，那就是過去的民進黨親中，也是蔡英文、蘇貞昌等人親中。公投結果事關食品安全、能源政策及公投的價值，也是對民進黨施政方針的檢驗，更是「人民作主」的示範；在野黨沒有畏戰的空間！