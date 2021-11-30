「習拜會」後美中關係出現微妙變化，若干領域仍激烈競爭，但雙方都有控制競爭、謀求合作的意願。大陸國家主席習近平稱呼拜登「老朋友」，展現他不將美國視為敵人的誠意；拜登在聯合國氣候變遷會議也說「美中關係是競爭而非衝突」。川普時代營造的美中激烈對抗與衝突很有機會舒緩下來。這個改變將對全球經貿情勢帶來變化，全球供應鏈的分合大勢可能再掀波瀾。

全球供應鏈 分合掀波

川普為抑制大陸崛起，極力推動全球供應鏈去中化，企圖建立「非紅供應鏈」。除要求高科技產品不得有含中成分、禁止含美技術的半導體商品輸陸外，亦鼓吹在陸美商及台商撤出中國，向外建立備援生產基地，以降低對中國的依賴，並將製造生產重心拉回美國。在這個過程中，有兩個國家明顯受惠，一是被視為下一個世界工廠的越南，另一個就是逐漸傾美的台灣。

根據越南工貿部統計，2020年越南整體出口受疫情影響，成長僅7%，但對美出口成長高達25.7%，占比近3成。美國不僅是越南的最大出口市場，也是最大貿易順差來源國，這個變化始於中美貿易戰開打後。同樣地，財政部統計亦指出，最近兩年台灣對美出口比重持續攀升，2019年14.1%，2020年再走高至14.6%，創近15年新高。相比之下，中美貿易戰開打前的2017年，僅有11.7%。

顯然，過去數年中美之間的對抗，讓許多原本屬於大陸廠商的單子，間接轉手至越南及台灣，形成所謂的轉單效應，並帶動兩地的出口與經濟成長。這固然是好事，但值得留意的是，若美中關係果真解凍，從對抗轉化為競爭與合作，那麼以美國為主導的非紅供應鏈體系是否還有存在必要？或是會產生根本性的質變？而這是否會讓本來受益的國家轉而受害？

美國之音一篇報導指出，中美關係解凍，全球供應鏈將有機會加速恢復，但部分東南亞國家，如越南、印尼及菲律賓等國可能因而利益受損。如果供應鏈移轉趨緩，之前這些國家獲得的轉單效應可能因此消失，外人直接投資也會跟著減弱。在這篇報導中，部分專家認為，由於台灣在供應鏈中的地位無可取代（尤其是半導體產業），受到的衝擊應不會太大。不過，這個看法可能過於樂觀。

台企風險增 竄至首位

原因不難理解，一旦中美開始溝通對話，甚至在經貿談判上更往前一步，比如調降關稅或解除部分貿易限制，都可能促使雙方重新思考彼此在供應鏈上的合作模式。在此一前提下，原本奠基於非紅供應鏈上的紅利，自然也會隨之消失。尤其對作為關鍵零組件主要供應商的台廠來說，想要維持既有優勢，勢必得再重新切入新的供應鏈。一來一往之間，隨著交易成本的大幅拉高，企業競爭力無疑也會受到極大影響。

更不用說，這波新冠疫情爆發更凸顯大陸供應鏈的重要性。面對疫後全球供應鏈可能的變動與重組，台灣是否還能保有現今舉足輕重的地位，顯然猶未可知。

10月底，KPMG發布的《2021台灣CEO前瞻大調查》清楚指出，未來影響台灣企業的五大風險中，供應鏈風險從去年第3名竄升至首位，成為CEO最看重的風險，比重高達28%。如果接下來中美關係出現轉圜，台灣面臨的供應鏈風險恐怕還會再疊加上去，企業營運勢必更加艱難。

過去我們一再呼籲，在國際經貿的交流與合作上，台灣不應該、也沒有本錢選邊站，一味地親美反中。因為國際情勢瞬息萬變，前一刻是敵人，下一秒可能就變成朋友。一旦政府過於短視近利、誤判形勢，甚至引導企業及民眾做出錯誤決策，到頭來賠上的，恐怕不只是自身的信譽，而是整個國家的經濟前景。主政者，不可不慎。