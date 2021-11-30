1997年的金融風暴，讓韓國開始思考如何調整其影視產業結構，提出文化立國的政策以及著手輸出流行文化為主的各項作為。逐步推出《Running Man》綜藝節目，以及《來自星星的你》、《太陽的後裔》等電視劇；近兩年，於Netflix平台的《Sweet Home》、《魷魚遊戲》，以及獲奧斯卡的《寄生上流》等作品都有傑出表現。

台灣的影視產業不像韓國有財團的支持，募資困難又缺乏外銷能力的困境，逐步讓台灣影視產業面臨斷層的危機。今年11月TCCF的創意內容大會中，周銓監製就提出，「台灣影視產業的人才、演員、技術都在，就是貧窮限制了想像，缺乏格局。」從價值鏈分析韓國影視產業的特色，其主要策略就是不斷聚焦資源投入，透過外包與專業化效益，確立如今的國際化格局。

甫獲金馬獎4大獎項《瀑布》影片的監製瞿友寧，於今年9月回母校世新大學時便提及，「拍電影這條路需要克服艱辛的過程，撐到小有成績的一刻，一切都是值得的。」換位思考，如何幫影視產業尋找出口模式才是最務實的作法。

大學是影視產業的重要育才機構，影視產業從上游到下游之間的細節甚多，需分別針對內容、技術、市場的層面切入，尤其是如何激發具創意管理與國際行銷面向的人才，當然是影視產業永續經營不可或缺的條件。

以培養大量影視人才的世新大學為例，近幾年不斷在課程結構進行改造之外，陸續投入全媒體大樓以及8K影視廳的建置，尤其今年運用好萊塢最新技術的「LED智能攝製基地」即將啟用，此一亞洲大學中最大的影棚，係以LED替代傳統綠幕將虛擬攝影實時成像，以結合AI虛實同步的攝製特色，勢必成為台灣影視產業發展的另一股新希望。

台灣在影視科技的投入剛開始萌芽，此一階段需求最多的就是人才。當下大學培育影視人才就是需配合產業，甚至還能帶動產業的需求，結合尖端技術的運作，培育更多新一代的影視創作人才。以韓國影視產業的發展歷程顯見，只要能與時俱進面對市場，深信台灣的影視產業仍充滿希望。

（作者為世新大學副校長）

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