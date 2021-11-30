決戰公投進入最後關鍵時刻，民進黨在這1個月以來，可以說是全軍出動，不僅砸大錢瘋狂宣傳造勢，甚至不惜動用國家資源和違反行政中立來力拚公投「四個不同意」。那到底綠營凌厲的攻勢效果如何？根據台灣民意基金會的民調來看，似乎有所效果。對比10月和11月，四大公投的同意票都明顯下降，而不同意票都呈現上升的趨勢。

四大公投中，反萊豬公投，同意比例從68.1%降到55.9%、不同意從25.7%上升到36.5%；珍愛藻礁公投，同意從47.7%減少到42.3%、不同意從29.6%增加到36.7%；公投綁大選公投，同意從57.4%降低到47.5%、不同意從34.2%提高到41.6%；最膠著的重啟核四公投，同意從46.7%下滑到43.5%、不同意從41.7%成長到45.9%。

然而魔鬼藏在細節裡，雖然公投的總體支持率出現變化，但如果從政黨傾向來看公投態度，事實上，同意減少、不同意增加的主要族群其實在於民進黨支持者。

反萊豬，民進黨支持者同意度從50.3%下降到24.4%，不同意從43.8成長到71.3%；珍愛藻礁的同意度從43.5%減少到23.8%、不同意從34.6%增加到59.1%；公投綁大選同意從46.8%降低到26.5%、不同意從46.2%提高到67.6%；重啟核四同意從31.4%降到26.5%、不同意從58.9%成長到67.6%。

在中間選民部分，受到民進黨全力反攻的影響並不算太大，反萊豬的同意僅從68.9%減少到61.5%，不同意反從19.1%降到19%。；珍愛藻礁同意從39.3%降低到32.7%，不同意從23.6%提升到30.8%；公投綁大選同意從59.5%減少到47.5%、不同意從25.8%增加到28.5%；重啟核四同意從41.4%略減到39.6%、不同意從34.1%微增到38.5%。

整體來說，台灣民意基金會的民調顯示四項公投總體支持率之所以下降，主要來自於民進黨支持者的意向轉變，也就是「聽黨指揮」，從同意變成不同意。中間選民雖然同意比例略微下降，但靠著藍營的同意比例因綠營全力反對反而提升，兩者增加大抵可以打平。

從數據上來看，倘若民進黨過去1整個月的努力，僅能對綠營支持者有重大作用，對中間選民效果有限，那這對目前看似意氣風發的蔡政府來說，絕對是一大警訊。因為就目前來看，民進黨支持者的同意和不同意比例基本上已經達到樓地板和天花板，減少與成長空間有限。也就是說，很難再透過民進黨支持者意向的轉變，來讓公投支持率再大幅減低。

再者，即使是目前四項公投支持比例明顯降低，但其中三項的同意比率仍高於不同意，僅重啟核四支持、反對各半，因此民進黨繼續強推四個不同意，站在多數民意反對面，必然會對綠營有負面影響。

比如這次站在第一線反公投的蔡英文和蘇貞昌，聲望就遭到重挫。贊同蔡處理國政方式的比例大幅下滑7.6%、不贊同者成長6.7%；蘇更是出現死亡交叉的情況，不只滿意者從50.9%減少到44.9%，不滿意者更是從40.8%上升到46.1%。

從此來看，雖然民進黨政府強推的四個不同意，成功讓綠營支持者轉向，使四項公投的支持率下降，但也付出了相當程度的代價。

公投決戰僅剩不到3周，民進黨四個不同意的攻防邊際效應將遞減，蜜月期已然結束。而決定勝負的關鍵，便在中間選民，倘若維持當前公投的傾向，則至少有三個公投案仍將會通過。（作者為華青會理事長）