最後的那次同學會後，有下面的網路對話，因為雲林的同學為台獨辯解說：

「祖母因子女太多，不得不把幾位姑媽送人家當養女。從小當養女的三姑媽家住台北迪化街，比起其他鄉下的窮親戚，她真的是雍容華貴、氣質優雅。她跟我說了一句讓我一輩子忘不了的話：『如果不是當時給人家當養女，我還不是跟那些鄉下女人一樣在地上爬（指種田）。』

台灣就是從小被祖國出賣的養女，可是因緣際會，這個養女日子過得比祖國同胞好多了。這個『祖國』如果要這個養女認祖歸宗，除了情感交融以外，不可能有其他方法。台灣跟大陸分開，不是只有71年，而是已經120幾年了。如果老共只能從『國共內戰』的角度看台灣，中國的統一就絕對沒希望。妄想以武力統一，終將導致中共崩潰，中國瓦解。」

毛鑄倫本與這個同學很好，他說：「這裡似乎有一個思想誤區，台灣應該是一個最晚加入／納入大中國的地方，而且在16-17世紀，正值西方海權向全世界擴張之際，如非鄭成功的海軍艦隊武力優於荷蘭，台灣的歷史可能就跟整個東南亞國家一樣，在二戰後自殖民母國獨立，成為一個有很多華人的原住民小國。當然不免會有複雜麻煩的族群矛盾、衝突。也許會分裂成幾個河洛人、客家人、原住民的更小的國家單位，在各自的後台操控下，無休止的衝突內戰。大家都喊著要統一台灣光復祖國。是鄭成功改變了這一可能性極高的台灣命運。或許這就是天意。

是日本人與美國人才強調出的台灣被祖國拋棄的論點。中國是被打敗，在日本人的逼迫下割讓台灣，50年後打敗日本再收回來，天經地義。想要重新再把台灣從中國拿去，好像只有再來一場甲午之戰。這也包括美國以及獨立的台灣國在內，必須在下一場的甲午戰爭大敗中國。我是強烈建議，至少台灣人最好不要有這種想法，為什麼一定要追求跟自己的骨肉相殘，玩火自焚？」

毛又說：「其實用中華民族的五族共和論述，已經在理論上處理了這個問題，下面的就是各民族在法律與福利上一律平等的落實完善，這就要依靠給少數民族足夠的在各級政府、民意機構中的代表人數。放少數民族去獨立不是合適的選擇，那只會造成兩個問題：一是在別有圖謀的強權操縱下成為反中制中的棋子，二是因為貧困動亂而仍然是中國的負擔或麻煩。可以理解，北京是不可能做這樣的選擇的。這也就說明瞭台灣問題的關鍵。

中國認同在台灣式微是一個演化的過程，根本上是美國施加於台灣的政策，長期的由藍綠政權分工奉行，終於走到今天這樣，最大的給兩岸和解國家統一製造了麻煩。一味地強調中共不民主而寧死也拒絕和解統一，這種心態過於偏激，於事無補。即便台灣有不少人寧死勿中，但是也不因此就有權裹脅其他的人一起去死。很快，我們應該可以看到這問題的發展和結局。天祐台灣，天祐中國。」

那同學又說：「如果中共趁這個機會與台灣修好，與四鄰和睦，尊重大陸人權，那麼中國就可以逐步取代美國成為世界領導國家。如果中共一定要武攻台灣，威脅四鄰，迫害大陸人權，也許不僅中共會崩潰，中國也會整個瓦解。」

毛：「中共（北京）究竟要怎麼跟台灣修好？兩岸一中，大陸加台灣是一個中國，河水不犯井水，不設一官半職，不派一兵一卒，不抽一分一毫稅賦，可向中央要求津貼補助，原制度照舊，可以到中央做官等等，優惠條件很多，仍可通過談判爭取更多，但是只能有一個中央政府。台灣若還是不願接受，那就是拒絕修好。因此也就要承擔關係惡化的後果。由這次新冠肺炎疫災應可比較知道，中國、美國哪個更重視照顧人權，以人命為重？寧死勿中，太過偏激不符多數台灣人的安全利益。」

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】