1977年，一架大陸3171殲6偵查機，從福建晉江機場起飛，飛抵台灣上空時，劇烈地搖動機翼，在台南機場安全降落。飛行員一下機，對蜂擁前來的國軍大聲喊：「大陸太苦啦，我來投誠的！」

在國共對峙的歲月裡，這可是件石破天驚的大事，國民黨新聞界以極大的篇幅渲染報導，稱范園焱為義士，賞黃金4000兩（在當年近250萬美元），另賜嬌妻一名，一時名震寶島，被蔣經國接見，受鄧麗君邀請，好事者還編了一首《飛向青天白日》的雄壯歌曲，歌詞為：「為了爭自由，為了享人權，唾棄汙星赤地，飛向白日青天」（其中「汙星」是五星的諧音）……」在台灣極其轟動。

駕機投台的大陸空軍叫范園焱，四川永川人氏，說得一口四川國語，初到台灣，在接受名嘴傅達仁的採訪時，一口氣將大陸鎮反，土改、反右、大躍進餓死人，以及文革毛澤東與劉少奇、林彪四人幫等惡鬥……連珠炮般吐盡，並告訴台灣同胞，不要對共產黨抱任何幻想……

其時張大千在台北的「摩耶精舍」建成不久，張群常來喝茶聊天，品嚐美食，他倆都是四川人，離鄉既久，思鄉心切，聽說范園焱是四川老鄉，決意請他來「摩耶精舍」新居作客。

范園焱來到「摩耶精舍」，3位四川老鄉，用鄉音談了故鄉的今昔，感慨萬千，張群問了許多問題，特別是春熙路的沿革；張大千則對青城山、郫縣和金牛壩故地念念不忘……

范園焱（右三）與張大千（中）。（圖：王亞法提供）

那天三人聊得非常盡興，張大千留范園焱品嚐了大風堂美味，臨走還送他一幅山水畫。這事香港《大成》雜誌的沈惠窗有報導，還在封三登了整幅照片。那年頭我還在上海，有空常去糜耕耘伯伯家聊天（他是張大千入室弟子），那天他從抽屜裡取出一張摺疊成方塊的《大成》雜誌封皮，對我說，這是他香港朋友趙漢中先生偷帶回來的。趙先生是香港「廣海集團」東主，專售人參鹿茸，在吉林設有鹿場，故可自由往返大陸。

范園焱的投台，讓中共大失面顏，猶如《三海經》裡，共工與顓頊的鬥法，雙方互不相讓，絞盡心計。捱到1986年，一個叫王錫爵的民航機機長，將台灣中華航空公司的一架原本應該降落在香港啟德機場的波音747民航機，劫持到廣州白雲機場，為中共掙回了顏面，箇中奧趣，不難猜測。

1986年５月３日王錫爵駕華航747貨機叛逃至大陸廣州白雲機場，之後手捧花抵北京機場。（美聯社）

恰巧這個這個王錫爵也是四川人，老家在遂寧。中共素有睚眥必報的傳統，對王錫爵「起義」一事，中共的《人民日報》和CCTV做足攻勢，翻版死懟，處處欲勝過國民黨。可是范園焱「投誠」國民黨，在台灣有鄉賢張大千宴請送畫，而中共卻沒有張大千這樣重量級的人物出場，好在統戰部足智多謀的軍師多，想到張大千十女張心瑞和女婿蕭建初在四川美院當教授，於是特意安排王錫爵去四川美院參觀，讓蕭建初給他畫了一幅《嘉陵景色圖》，以博回顏面，而張心瑞夫婦被蒙在鼓裡，不知道為何領導要她們送畫給王錫爵。

更可笑的是，前幾年張大千的十一女張心慶告訴我：「那年我在成都石筍街當小學老師，突然接到省統戰部通知，要我參加一位從台灣駕機回來的空軍將士的座談會，我不明就裡說，這跟我有啥子關係？領導說這是政治任務，一定要去。我說我連一件出客的衣服都沒有，不好意思參加，領導答應我立即去買，給予報銷……」

我聽她說完，不由發笑，把她爸爸在台灣接待范園焱的故事告訴她。她聽罷才恍然大悟道：「哦，我蒙在鼓裡幾十年，現在才明白。」

范園焱於2017年在台北病逝，享年83歲；王錫爵也於2021年在大陸病世，享年92歲。

國共隔海自治以後，自1960年至1989年，共有16名共軍，駕駛13架飛機「投誠」台灣，我認識的劉女士，其父劉承司就是1962年駕機「投誠」台灣的，後在國民黨空軍中擔任電台上校副台長，退休後移居美國，在舊金山經營一家小旅館，生活過得不錯。大陸改革開放初期，劉女士帶了洋丈夫去上海發展，混得風生水起……

國共歷史上曾經有過這麼一段狗血的故事，中共飛行員飛抵國民黨領地叫「投誠」；國民黨飛行員飛抵中共領地叫「起義」。這個「投誠」和「起義」的時代已經結束，文章中提到的人物，除張大千的兩位女兒外，均已作古，而國共兩黨卻還在──這兩隻中國腐朽文化籐上結出的瓜瓞，一個奄奄一息；一個金玉其外，不知還能折騰多久！

（作者為旅澳華人作家）