古老的北京

住著年輕的人

北京，很古老

3000+年建城史，860+年建都史，歷經遼金元明清5個朝代；世界範圍，在雅典、羅馬、京都面前，古城北京依舊是位長者。

北京人，卻很年輕。

2189萬北京人，青年占52%。

與年輕人最多的深圳同框，毫不顯老；與世界都市比，北京的「年輕值」更將首爾、新加坡、倫敦、紐約這些「青年之都」拋在身後。

新青年一詞，也誕生於北京。

100年前，它是新文化運動標誌，是全中國進步青年的精神高地。

100年後，新青年以更巨大規模匯聚在此，組成了當代北京的青春臉龐。

很少有城市能像北京，在時間和空間上串聯起整個中國。它是上下五千年歷史的軸承，更是當代中國與世界的橋樑。

生活在這樣一座城市，北京青年就不再只是他自己，而成為一個時代的註腳。

北京人口結構。（作者提供）

今年5月，時差島×華樾國際•領尚發起《百位新青年個人IP展》計劃

嘗試尋找這樣一些答案：

北京的「軸」是中軸線，北京新青年的「軸」是什麼？

什麼使他們閃耀在城市每處角落？

什麼是他們的眼界與思維方式？

什麼是他們的人生價值？

北京新青年關鍵詞

北京新青年關鍵詞。（作者提供）

100位青年，100種答案。

但認同度最高的一種回答是：北京，如此豐富和包容，北京，讓我成長為自己。

誰，是北京新青年

2189萬北京人，20-45歲年齡人群占52.08%，全國排名第3，僅次於深圳、廣州，遠超上海。

北京青年，男女很平等。

男性占51.6%，女性占48.4%。

北京青年，妥妥城裡人。京籍人口，城鎮占86.6%，城鎮率全國第2，僅次於上海89.3%，已達到發達國家水平。

北京青年，「含知量」全國之最。大學以上學歷高達42%，海澱中關村更是碩博高地。93所普通高校，以及100萬本科生+研究生在讀人群，成為北京競爭力最堅固的人才輸送站。

北京很國際化：在京外國人10萬多，佔全國15%，僅次於上海。

北京也很「北」：73%北方人+27%南方人構成了「北京很北」的外地人群體，又以河北、河南、山東三省最多。

百度慧眼《中國故鄉大數據報告》中，生活在北京市的外地人主要來源於北方省份。也因此，麵條、饅頭、卷餅永遠是北京餐桌的主食擔當。（作者提供）

上海人常嫌北京不夠精緻，但北京還就得意這「北方糙老爺們兒」的爽快性格——不裝不作、敞亮局氣！

掌聲獻給非京籍！

非京籍佔全京職場人54.1%，互聯網行業最多，超70%，文教傳媒次之，占56%。

北京積分落戶每年12萬以上申報，僅6千個落戶指標（北京戶籍），上岸難度可想而知。但非京籍說：我把青春獻給你！愛我所愛，無怨無悔。

北京16區，年輕人哪裡最多？

必然是朝陽區東三環吧？但其實五環外才是北京青年大本營。順義昌平大興通州4區，年輕人最多，每天在2萬輛公交405個地鐵站通勤，在五環半徑跳自己的青春圓舞曲。

北京新青年

最強創造營

北京新青年，給這座城市帶來了什麼？

年輕，帶來競爭力。

1138萬北京青年，創造了全國第1的城市競爭力，全國第1的人均GDP，領跑全國，更躋身世界都市之列。

北京93家獨角獸企業，全球榜首，擁有56家世界500強≒上海的8倍，總量連續7年位列世界第1。

同時，北京是世界級科研城市，互聯網、金融、房地產、文教傳媒等高精尖頂流人才齊聚帝都，構成了這座城市的強大引擎。

年輕，帶來財富。

年輕，帶來財富。（作者提供）

北京是一個巨大的財富創造營，每天創造著83億元（人民幣，下同）的產值。所以，北京有著全國最多的千萬富豪、全國最多的上億資產富豪家庭。

如果從北京上方俯瞰，這些京城金磚大多鑲嵌在朝陽、海澱，這兩個區含金量≒北京70%。

北京創業青年

越來越年輕

北京不僅是中國創業者之都，更是中國30歲以下創業領袖之都，人數遠超上海、深圳，位列全國第1。

《2019胡潤30X30創業領袖》榜單，全國343家企業380位上榜者中，北京創業領袖有141位，占37%，遠超上海(61位)和深圳(59位)。

中國青年創業領袖在哪？（作者提供）

北京創業者越來越年輕化，平均創業年齡才28歲！男青年顯然更拚，占82%。

新一代創業者不再盲目追捧科技財富奇跡，也不太在意所謂風口在哪兒，更在乎把想做的事做到極致，風自然而來。

2020年，文娛傳媒超過先進製造和企業科技，成為30歲以下北京創業者首選行業。社區、MCN、短視頻、遊戲、動漫、自媒體等領域新品牌頻出。

新賽道，後浪洶湧！VIPKID、Keep、有道、鹽趣等新品牌都是一群90後青年掌舵。

Keep創始人王寧說「自律給我自由」，能代言新一代年輕人的，是價值態度。

北京搬磚青年

也越來越年輕

創業公司老闆是年輕人，招人也喜歡招年輕人！

近年，全國搶人大戰異常激烈，但北京仍是應屆畢業生的最愛。

2020年中國城市人才吸引力排名，北京第一，杭州、上海緊跟其後。每年8%高校應屆生將北京視為首選求職地。（作者提供）

北京=最前職業+最多機會+最高薪酬

一個24歲年輕人管理著日活上億App，聽起來像造夢，在北京卻真實可觸。

在大廠間來回跳槽，已是年輕人常規操作。從滴滴去今日頭條，從抖音去快手，這些中國獨角獸TOP20，竟已成北京青年的人生標籤。

職業前沿度與收入成正比。企業平均年薪，北京16.68萬元，應屆生平均月薪，北京1.19萬元，中高端人才月薪，北京2.2萬元，都是全國第1，把所有城市甩在身後。

當然，機會與壓力也成正比。搬磚青年個個壓力山大，在企業分佈最為密集的中關村、國貿、望京、西二旗、金融街等地，從夜間外賣訂單、同城快遞等就能感知到北京青年的燃燒值與焦慮值。

北京白天活力地圖 | 以北京405個地鐵站輻射圈的商業、人流、消費力等指標分析得來。數據來源：DT財經（作者提供）

在北京，完整享受休假制度的人僅34.2%，工作太忙，沒時間休竟是主要原因。

北大畢業、因脫口秀走紅的李雪琴卻說得很通透：這個年代不一定要做別人認為正確的事，但一定要做你願意為之承受痛苦的事。

因為北京，所以值得。

北京新青年

很國際

數量龐大的外國人，也是北京青年的一部分。他們來自145個國家和地區，人數達9.1萬，僅次於上海。

瑞士人白松德，在北京16年，今年5月，他將離開這座城市，他請我們拍下這張照片：銀河SOHO與大方家胡同，新舊同在，這是他印象中最北京的畫面。

最潮的北京朝陽，四大使館區駐紮。在建外、三里屯、亮馬橋、金盞附近，可以吃遍全世界的餐廳，味道均獲得各國外交官品鑒認證。

韓國人扎堆的望京，韓式料理、樸氏診所、韓式美妝…讓人恍若來到了江原道。

全國老外，最年輕一撥兒也在北京。作為首都，北京對留學生引力巨大。

2019年來華留學生39.7w，北京8w+，上海6w+。北京語言大學、對外經濟貿易大學、北京外國語大學是留學生人數TOP3。

想製作一檔「超強國際感」的綜藝，在北京選角，So easy！

世界青年湧向北京，北京青年也在奔赴世界。國際血液雙向流動。

全國高校畢業生留學率前30，有15所在北京，又一個半壁江山！

學院路通宵自習室，中關村留學中介，從小學就開始爬籐的海澱少年、朝陽的國際學校精英、順義媽媽，構成了放眼世界的基礎氛圍。

學成歸來，也更願意靠岸北京。2018-2019年全國海歸人才流入比，北京10%，第2名上海占7%。

北京是新青年的身份標籤，是目標，是起點，也是歸宿。

北京新青年

誰能比你更文藝

北京，文藝青年大本營。

氣候乾燥空氣糟糕，大幾百萬青年卻執意留在這裡，水潤的南方人無法理解！

實驗小劇場，小眾藝術院線，鬆弛的脫口秀與新派相聲，大展不斷的798藝術區，討論宇宙是否有盡頭的朗讀沙龍…北京有太多可填充精神的潮流地。

北京之所以迷人正因為每一個不同的人

北京之所以迷人正因為每一個不同的人。（作者提供）

北京的勁兒，很難用語言說清。

這裡沒有親戚街坊的品頭論足，這裡的亞文化圈讓每個人能找到歸屬。

樂隊的夏天=北京的夏天！北京青年看待livehouse，往淺了說，為的是燥，往深了說，為的是真實地活著。

人生何處不焦慮

年輕，也意味著壓力。007、內卷、沙塵暴、30歲焦慮……但對於真正的北京青年來說，平衡薪資與租金、外賣與生活、慾望和現實，克服每個階段的焦慮，不斷更新自我，本身就是成長。

成長，是一萬次值得。

人人都是斜槓青年

超過五成北京90後擁有副業，在他們看來，這並非不務正業，而是為自己尋求一份安全感。

律師可以同時是旅行大V，設計師可以同時是網紅UP主，大廠員工在高碑店籌備個人畫展……正是這樣一群北京青年組成了複雜生動的北京。

理財與保險，都要趁早！

理財與保險業近年脫胎換骨，成為年輕人考慮的生活基礎配置。 平安保險《城市新中產保險消費生態報告》，北京所有保單中，80後、90後占比50%，投保平均年齡約31歲；超過60%重疾險購買者都是女性。

年輕女性獨立意識也越來越強，對於自身體察也更為明確。

晉陞年輕父母，投資下一代

受過良好教育的北京新中產，對子女教育也格外重視。

據統計，2020年新中產家庭用於子女教育的平均支出為9萬元。在二胎熱點話題上，幸福感與二胎意願成正比；90後意願最強，70後末之。另外，高達93%的新中產父母有計劃子女未來出國留學。

北京新青年，房是問題嗎？

北京的高房價全球皆知，僅次於深圳，排全國第2。熟讀經濟學的北京青年對此很冷靜。

買房青年說，有自己的房子才有安全感。

默默做好上車攻略——北京約1/4二手房總價350萬以下，雖超7成房源在五環外，但也算北京安家step1！但在這座閃耀的機會之城，成為北京朝陽680萬級業主並非遙不可及。

女青年在買房這件事上，更激進。2021年女性居住現狀調查報告，66%女性表示婚前要有一套自己的房子，2017-2019年女性購房比例逐年上升。

沒有什麼比經濟獨立更能帶給自己安全感！

租房青年說，房子是租的，但生活不是。

北京的房租很趕客~據貝殼數據，一居室租金全國第1，房租占收入比例高達39.9%。熬夜一個月，四成薪水先交房東。

房租上，北京與東京有一拼！日劇《只有吉祥寺是想住的街道嗎》，兩位房屋中介帶著租房客逛遍東京，只為找一間性價比好的住所。（作者提供）

但租房≠慘，年輕人租房，也看重生活品質。通過軟裝小改造，讓居室脫胎換骨，用心對待住處，更明確的自我存在，一個個精緻生活家隨即誕生。

獨居青年說，比起孤單，我更愛自由。

越來越多北京青年正走向獨居生活。66.2%女青年說獨居更有幸福感~獨居所代表的隱私、獨立、自由，也正在成為北京新青年的生活態度。

戀愛青年說，相愛不一定結婚，結婚不一定要生小孩。

很意外：北京新青年的所有焦慮中，婚戀卻是相對小的一環。

比起江浙滬地區，北京青年的「30歲恐慌」明顯弱很多，沒人在乎你30歲還沒結婚買房，這是北京令人鬆弛的一面。

婚姻不以買房為前提，但年輕人不憚談論婚前財產，不憚爭取婚姻中應有的權利，也不憚把生育問題放婚前好好討論。北京青年，用理智保全愛情。

北京新青年

終其一生找自己

很難說北京是個宜居城市，房價高企，工作繁重，落戶困難…但都沒能攔住年輕人來此奮鬥的決心。

你為什麼不離開北京？面對這個耳朵聽出繭子的問題，答案無非是——背井離鄉的我們，在北京找到了自己。

新北京人組成。（作者提供）

上海是屬於精緻生活的城市，年輕人最愛在內環梧桐樹下散步。

深圳青年只關心兩個字——搞錢！實實在在踩在了中國未來經濟脈搏上。

紐約青年注定更加極致，有著更極致的藝術表達，也有著更瘋狂的華爾街冒險。

相比其他城市，北京新青年像是粗線條的意大利粉，他們只在乎，人生價值。

終其一生也要找到自己！這話擱別地兒太矯情，擱北京新青年身上，踏實落地。

魯威，京劇演員，他說：北京像京劇一樣包羅萬象，但北京大於等於京劇。（作者提供）

#北京新青年對北京說的一句話#

北京，幸好我來了！

希望下次再見到你，你不要變太多。

對北京說一句話啊，好尷尬…

懷念剛畢業來北京創業打拚的日子。

你的房價低一點就好了。

想在北京發出自己最閃耀的光！

謝謝你收容我這只北京小獸。

今年，我終於落戶啦~

北京，謝謝你見證我的迷茫和成長！

……

（本文原題：谁，是北京新青年）

作者：時差島

介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。

來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載