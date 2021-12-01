古老的北京
住著年輕的人
北京，很古老
3000+年建城史，860+年建都史，歷經遼金元明清5個朝代；世界範圍，在雅典、羅馬、京都面前，古城北京依舊是位長者。
北京人，卻很年輕。
2189萬北京人，青年占52%。
與年輕人最多的深圳同框，毫不顯老；與世界都市比，北京的「年輕值」更將首爾、新加坡、倫敦、紐約這些「青年之都」拋在身後。
新青年一詞，也誕生於北京。
100年前，它是新文化運動標誌，是全中國進步青年的精神高地。
100年後，新青年以更巨大規模匯聚在此，組成了當代北京的青春臉龐。
很少有城市能像北京，在時間和空間上串聯起整個中國。它是上下五千年歷史的軸承，更是當代中國與世界的橋樑。
生活在這樣一座城市，北京青年就不再只是他自己，而成為一個時代的註腳。
今年5月，時差島×華樾國際•領尚發起《百位新青年個人IP展》計劃
嘗試尋找這樣一些答案：
北京的「軸」是中軸線，北京新青年的「軸」是什麼？
什麼使他們閃耀在城市每處角落？
什麼是他們的眼界與思維方式？
什麼是他們的人生價值？
北京新青年關鍵詞
100位青年，100種答案。
但認同度最高的一種回答是：北京，如此豐富和包容，北京，讓我成長為自己。
誰，是北京新青年
2189萬北京人，20-45歲年齡人群占52.08%，全國排名第3，僅次於深圳、廣州，遠超上海。
北京青年，男女很平等。
男性占51.6%，女性占48.4%。
北京青年，妥妥城裡人。京籍人口，城鎮占86.6%，城鎮率全國第2，僅次於上海89.3%，已達到發達國家水平。
北京青年，「含知量」全國之最。大學以上學歷高達42%，海澱中關村更是碩博高地。93所普通高校，以及100萬本科生+研究生在讀人群，成為北京競爭力最堅固的人才輸送站。
北京很國際化：在京外國人10萬多，佔全國15%，僅次於上海。
北京也很「北」：73%北方人+27%南方人構成了「北京很北」的外地人群體，又以河北、河南、山東三省最多。
上海人常嫌北京不夠精緻，但北京還就得意這「北方糙老爺們兒」的爽快性格——不裝不作、敞亮局氣！
掌聲獻給非京籍！
非京籍佔全京職場人54.1%，互聯網行業最多，超70%，文教傳媒次之，占56%。
北京積分落戶每年12萬以上申報，僅6千個落戶指標（北京戶籍），上岸難度可想而知。但非京籍說：我把青春獻給你！愛我所愛，無怨無悔。
北京16區，年輕人哪裡最多？
必然是朝陽區東三環吧？但其實五環外才是北京青年大本營。順義昌平大興通州4區，年輕人最多，每天在2萬輛公交405個地鐵站通勤，在五環半徑跳自己的青春圓舞曲。
北京新青年
最強創造營
北京新青年，給這座城市帶來了什麼？
年輕，帶來競爭力。
1138萬北京青年，創造了全國第1的城市競爭力，全國第1的人均GDP，領跑全國，更躋身世界都市之列。
北京93家獨角獸企業，全球榜首，擁有56家世界500強≒上海的8倍，總量連續7年位列世界第1。
同時，北京是世界級科研城市，互聯網、金融、房地產、文教傳媒等高精尖頂流人才齊聚帝都，構成了這座城市的強大引擎。
年輕，帶來財富。
北京是一個巨大的財富創造營，每天創造著83億元（人民幣，下同）的產值。所以，北京有著全國最多的千萬富豪、全國最多的上億資產富豪家庭。
如果從北京上方俯瞰，這些京城金磚大多鑲嵌在朝陽、海澱，這兩個區含金量≒北京70%。
北京創業青年
越來越年輕
北京不僅是中國創業者之都，更是中國30歲以下創業領袖之都，人數遠超上海、深圳，位列全國第1。
《2019胡潤30X30創業領袖》榜單，全國343家企業380位上榜者中，北京創業領袖有141位，占37%，遠超上海(61位)和深圳(59位)。
北京創業者越來越年輕化，平均創業年齡才28歲！男青年顯然更拚，占82%。
新一代創業者不再盲目追捧科技財富奇跡，也不太在意所謂風口在哪兒，更在乎把想做的事做到極致，風自然而來。
2020年，文娛傳媒超過先進製造和企業科技，成為30歲以下北京創業者首選行業。社區、MCN、短視頻、遊戲、動漫、自媒體等領域新品牌頻出。
新賽道，後浪洶湧！VIPKID、Keep、有道、鹽趣等新品牌都是一群90後青年掌舵。
Keep創始人王寧說「自律給我自由」，能代言新一代年輕人的，是價值態度。
北京搬磚青年
也越來越年輕
創業公司老闆是年輕人，招人也喜歡招年輕人！
近年，全國搶人大戰異常激烈，但北京仍是應屆畢業生的最愛。
北京=最前職業+最多機會+最高薪酬
一個24歲年輕人管理著日活上億App，聽起來像造夢，在北京卻真實可觸。
在大廠間來回跳槽，已是年輕人常規操作。從滴滴去今日頭條，從抖音去快手，這些中國獨角獸TOP20，竟已成北京青年的人生標籤。
職業前沿度與收入成正比。企業平均年薪，北京16.68萬元，應屆生平均月薪，北京1.19萬元，中高端人才月薪，北京2.2萬元，都是全國第1，把所有城市甩在身後。
當然，機會與壓力也成正比。搬磚青年個個壓力山大，在企業分佈最為密集的中關村、國貿、望京、西二旗、金融街等地，從夜間外賣訂單、同城快遞等就能感知到北京青年的燃燒值與焦慮值。
在北京，完整享受休假制度的人僅34.2%，工作太忙，沒時間休竟是主要原因。
北大畢業、因脫口秀走紅的李雪琴卻說得很通透：這個年代不一定要做別人認為正確的事，但一定要做你願意為之承受痛苦的事。
因為北京，所以值得。
北京新青年
很國際
數量龐大的外國人，也是北京青年的一部分。他們來自145個國家和地區，人數達9.1萬，僅次於上海。
瑞士人白松德，在北京16年，今年5月，他將離開這座城市，他請我們拍下這張照片：銀河SOHO與大方家胡同，新舊同在，這是他印象中最北京的畫面。
最潮的北京朝陽，四大使館區駐紮。在建外、三里屯、亮馬橋、金盞附近，可以吃遍全世界的餐廳，味道均獲得各國外交官品鑒認證。
韓國人扎堆的望京，韓式料理、樸氏診所、韓式美妝…讓人恍若來到了江原道。
全國老外，最年輕一撥兒也在北京。作為首都，北京對留學生引力巨大。
2019年來華留學生39.7w，北京8w+，上海6w+。北京語言大學、對外經濟貿易大學、北京外國語大學是留學生人數TOP3。
想製作一檔「超強國際感」的綜藝，在北京選角，So easy！
世界青年湧向北京，北京青年也在奔赴世界。國際血液雙向流動。
全國高校畢業生留學率前30，有15所在北京，又一個半壁江山！
學院路通宵自習室，中關村留學中介，從小學就開始爬籐的海澱少年、朝陽的國際學校精英、順義媽媽，構成了放眼世界的基礎氛圍。
學成歸來，也更願意靠岸北京。2018-2019年全國海歸人才流入比，北京10%，第2名上海占7%。
北京是新青年的身份標籤，是目標，是起點，也是歸宿。
北京新青年
誰能比你更文藝
北京，文藝青年大本營。
氣候乾燥空氣糟糕，大幾百萬青年卻執意留在這裡，水潤的南方人無法理解！
實驗小劇場，小眾藝術院線，鬆弛的脫口秀與新派相聲，大展不斷的798藝術區，討論宇宙是否有盡頭的朗讀沙龍…北京有太多可填充精神的潮流地。
北京之所以迷人正因為每一個不同的人
北京的勁兒，很難用語言說清。
這裡沒有親戚街坊的品頭論足，這裡的亞文化圈讓每個人能找到歸屬。
樂隊的夏天=北京的夏天！北京青年看待livehouse，往淺了說，為的是燥，往深了說，為的是真實地活著。
人生何處不焦慮
年輕，也意味著壓力。007、內卷、沙塵暴、30歲焦慮……但對於真正的北京青年來說，平衡薪資與租金、外賣與生活、慾望和現實，克服每個階段的焦慮，不斷更新自我，本身就是成長。
成長，是一萬次值得。
人人都是斜槓青年
超過五成北京90後擁有副業，在他們看來，這並非不務正業，而是為自己尋求一份安全感。
律師可以同時是旅行大V，設計師可以同時是網紅UP主，大廠員工在高碑店籌備個人畫展……正是這樣一群北京青年組成了複雜生動的北京。
理財與保險，都要趁早！
理財與保險業近年脫胎換骨，成為年輕人考慮的生活基礎配置。 平安保險《城市新中產保險消費生態報告》，北京所有保單中，80後、90後占比50%，投保平均年齡約31歲；超過60%重疾險購買者都是女性。
年輕女性獨立意識也越來越強，對於自身體察也更為明確。
晉陞年輕父母，投資下一代
受過良好教育的北京新中產，對子女教育也格外重視。
據統計，2020年新中產家庭用於子女教育的平均支出為9萬元。在二胎熱點話題上，幸福感與二胎意願成正比；90後意願最強，70後末之。另外，高達93%的新中產父母有計劃子女未來出國留學。
北京新青年，房是問題嗎？
北京的高房價全球皆知，僅次於深圳，排全國第2。熟讀經濟學的北京青年對此很冷靜。
買房青年說，有自己的房子才有安全感。
默默做好上車攻略——北京約1/4二手房總價350萬以下，雖超7成房源在五環外，但也算北京安家step1！但在這座閃耀的機會之城，成為北京朝陽680萬級業主並非遙不可及。
女青年在買房這件事上，更激進。2021年女性居住現狀調查報告，66%女性表示婚前要有一套自己的房子，2017-2019年女性購房比例逐年上升。
沒有什麼比經濟獨立更能帶給自己安全感！
租房青年說，房子是租的，但生活不是。
北京的房租很趕客~據貝殼數據，一居室租金全國第1，房租占收入比例高達39.9%。熬夜一個月，四成薪水先交房東。
但租房≠慘，年輕人租房，也看重生活品質。通過軟裝小改造，讓居室脫胎換骨，用心對待住處，更明確的自我存在，一個個精緻生活家隨即誕生。
獨居青年說，比起孤單，我更愛自由。
越來越多北京青年正走向獨居生活。66.2%女青年說獨居更有幸福感~獨居所代表的隱私、獨立、自由，也正在成為北京新青年的生活態度。
戀愛青年說，相愛不一定結婚，結婚不一定要生小孩。
很意外：北京新青年的所有焦慮中，婚戀卻是相對小的一環。
比起江浙滬地區，北京青年的「30歲恐慌」明顯弱很多，沒人在乎你30歲還沒結婚買房，這是北京令人鬆弛的一面。
婚姻不以買房為前提，但年輕人不憚談論婚前財產，不憚爭取婚姻中應有的權利，也不憚把生育問題放婚前好好討論。北京青年，用理智保全愛情。
北京新青年
終其一生找自己
很難說北京是個宜居城市，房價高企，工作繁重，落戶困難…但都沒能攔住年輕人來此奮鬥的決心。
你為什麼不離開北京？面對這個耳朵聽出繭子的問題，答案無非是——背井離鄉的我們，在北京找到了自己。
上海是屬於精緻生活的城市，年輕人最愛在內環梧桐樹下散步。
深圳青年只關心兩個字——搞錢！實實在在踩在了中國未來經濟脈搏上。
紐約青年注定更加極致，有著更極致的藝術表達，也有著更瘋狂的華爾街冒險。
相比其他城市，北京新青年像是粗線條的意大利粉，他們只在乎，人生價值。
終其一生也要找到自己！這話擱別地兒太矯情，擱北京新青年身上，踏實落地。
#北京新青年對北京說的一句話#
北京，幸好我來了！
希望下次再見到你，你不要變太多。
對北京說一句話啊，好尷尬…
懷念剛畢業來北京創業打拚的日子。
你的房價低一點就好了。
想在北京發出自己最閃耀的光！
謝謝你收容我這只北京小獸。
今年，我終於落戶啦~
北京，謝謝你見證我的迷茫和成長！
……
（本文原題：谁，是北京新青年）
作者：時差島
介紹：時差島，看見世界的時差。創立於2018年5月，旅行新媒體品牌，致力於探尋世界的不同，從觀世界到世界觀，洞察變化與成長中的「中國人之旅行觀」。
來源：時差島公眾號（ID：Time-Island2018），本文由時差島授權轉載
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