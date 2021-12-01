馬雲說：「當前的農業就是21世紀初的互聯網。」

那麼問題來了，如果現在的馬雲回到「二十年前的互聯網」，他會做什麼？

「我們當時討論了很多跟蘭花有關的事。比如，如何讓蘭花散發香味的同時，又保持花朵綻放等等。」

10月底，許久沒有行蹤公開的馬雲，戴著棒球帽、穿著白色防護服，出現在全球農業科技標桿國家荷蘭一家鮮花公司，手捧蘭花，認真聽講。

接待馬雲的公司人員向媒體表示，看到這位全球知名企業家從車裡走出來時，他很驚訝，然後就很快感受到了他的專業，以及他是有目的而來。

「可能是因為他是做電商的……植物都是包裝好，經過運輸，最後送到顧客手上，而非是像傳統花店那樣，顧客直接從店裡購買，因此如何保存完好非常重要。」

除了鮮花公司，馬雲還去了荷蘭世界園藝中心，以及多家農業研究機構。畫面上的他，抬起頭，全神貫注地聆聽著身高近兩米的白人專家的講解。

據公開消息，馬雲在這些地方的考察，除了鮮花等植物保鮮，還包括溫室大棚技術、育種技術等等。而除了荷蘭，他還在其他多個歐洲國家參觀了當地的農業項目，尤其是農業科研機構。

這是馬雲今年第一次出國。而此次出國之前，螞蟻叫停IPO後，告別大眾視野的馬雲，有限的幾次行程曝光，也幾乎都與農業有關。

今年9月，有網友曬出照片並透露，馬雲靜悄悄地跑到浙江嘉興平湖，參觀了好幾個農業大棚，以及阿里在當地的數位農業基地。

10月，山東《大眾日報》又公開報導，馬雲和虞鋒、孫宏斌等一起，到德州、濟南參觀調研了當地的智慧農業項目。其行程主要是為了瞭解如何在育種、栽培、種養等方面引入網路智慧科技。

也是在此期間，阿里宣佈將要在2025年前投入1000億元，助力共同富裕計劃。大力參與和助力農村發展，也正是這一計劃的核心議題。

上述消息結合起來，越來越讓人忍不住猜測：已經退休的馬雲，這是要重出江湖，並且「務農」了嗎？

目前，無論阿里，還是馬雲個人，都沒有公佈任何關於他將要大力投身農業的消息。

但馬雲對農業，卻並不是心血來潮，或者臨時抱佛腳。

這些年來，行走世界的馬雲，其行蹤其實一直與鄉村緊密相連。他穿布鞋在田野微笑的照片深入人心，他的微博名字是鄉村教師代言人。

他喜歡把農村說成鄉村：「鄉是我們落葉歸根的地方。今天要發展的是鄉村經濟，用新理念新技術新運作，農民可以靠山吃山靠水吃水，讓綠水青山真正變成金山銀山。」

單是2018年，馬雲就去以色列考察農業兩次。以色列2/3以上的國土是沙漠，卻靠先進的農業技術成為了歐洲蔬菜水果最大的出口國之一。

馬雲感歎：「我們創新是為了發展，以色列創新是為了生存。」

被以色列強大的農業科技震撼後，回國落實精準扶貧的馬雲，連續走訪了不少老少邊窮地區，並開始推廣「技術脫貧」理念：要給貧困地區輸出致富技術、致富思想。

他說：「不是農民不努力，而是農業文明和商業文明沒有結合起來，不是貧困縣不努力，而是發展模式沒有跟上，發展思想困住了。」

他建議鄉村領導，「不要把精力都放在引進企業、企業家上面，其實農村大有可為，要盯著農業技術服務農產品加工的提升。」

也在2018年，馬雲宣佈退休。

由此可見，退休之前，農業就已經是他最重視的事情之一。

而在次年達沃斯論壇，當有青年提問：「如果現在創業，你會做一家什麼樣的公司？」

馬雲的回答也是：「首先我不會做互聯網相關的企業，那裡太多聰明人，我競爭不過他們，我會選擇農業。」

後來回到國內，他說：「當前的農業就是21世紀初的互聯網，起點好，環境也好。」

馬雲與農業產生交集背後，阿里巴巴早已在農業和農村深耕。

《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2021年6月，中國農村網民規模為2.97億，農村地區互聯網普及率為59.2%。

將近3億農村網民背後，是阿里巴巴農村電子商務已經從星星之火發展到碩果纍纍。2009年，阿里開始將電商年銷售達1000萬元、活躍網店數量達到100家或占當地家庭戶數10%的行政村，認定為「淘寶村」。

當年，全國一共才3個淘寶村，而到2021年，這一數字已變成了7023個，比上年增加1598個。而自2018年起，每年新增的淘寶村都超過1000個以上。

這些淘寶村，佔據了全國農村電商超過半壁江山，而其重心就是推動農業發展。

當手機成為新農具、直播成為新農活，即便是在新冠疫情的衝擊下，很多農村經濟也依舊在穩健增長，為鄉村經濟恢復提供有效助力。

馬雲多年前就曾說：「今天的農民幾乎人人有手機，在農村發展電子商務是可行的。上一代農民背井離鄉到城裡去做了農民工，而今天的農民即使不需要離開土地，就可以做農業工，我們不只是幫助農民增收，還要改變他們生存的方式。」

今天，阿里巴巴已經用一個個鮮明的事實證明，數字經濟的紅利，農村和農業同樣空間巨大，誰先利用好這個紅利，誰就能率先跨越式發展。

而且，這種紅利，不只是打破信息和區域的溝壑，解決了很多農村的老大難問題——好產品賣不出好行情，甚至爛在地裡和路上，更能夠延展到農產品的種養和品質。

重慶奉節是著名的臍橙之鄉，其果品優質，但相比另一大臍橙之鄉——江西贛州，奉節交通相對落後，臍橙品牌和銷售都一直相對薄弱。

一些果農於是想到用電商來打破困局，但地處偏遠，物流快遞不願上門收貨，需要自己包車運輸，再加上也不會店鋪設計運營，又要花錢僱人，以及冷鏈倉儲費用等等，同樣困難重重。

阿里瞭解到情況後，不但加強與當地合作，解決了物流和銷售等老問題，而且還合作推出淘香甜品牌臍橙禮盒，把傳統果園升級成智慧果園，傳感器，攝像頭實時監測果園各項數據，讓臍橙品質也得到提升。

很多果農，也因此成了「數位農民」，收入有了倍數級提升，而且徹底打破過去靠天吃飯，靠行情吃飯的局面，讓種田成為科學生產。

類似的數字農業基地，阿里已在全國有上千個。

馬雲曾說：「未來的農業是數據農業，是定制化智能化的農業。」

如今，阿里的數位農業基地，頭頂是飛來飛去的無人機，機器人在田里勞作，數據傳感器無處不在，農民在屋子裡吹著空調用手機監控農作物生長；產品會立刻送到產地倉，加工後送往各地，進入盒馬、大潤發、淘寶、餓了麼等阿里體系的全渠道。

據悉，阿里沒有為數位農業設短期KPI，做好了長期打硬仗的準備。

馬雲還曾說：「土地聯產承包責任制解決了土地上的東西歸誰的問題，互聯網大數據要解決土地上的東西賣給誰。袁隆平先生實現了畝產1000斤，我們要實現畝產1000美金。過去的農民是面朝黃土背朝天，未來的農民是面朝屏幕吃數據飯。」

他的這種改變農業「增產不增收」老大難問題的設想，也正被阿里實踐，並在不少地方變成現實。

中國獼猴桃有2000多年的歷史，是世界上獼猴桃產量最大的國家，但是一直沒有生產標準化。1904年，一個新西蘭人來中國，把中國的獼猴桃品種帶回國外改良成金色獼猴桃，還申請專利禁止中國種植。

由於供應鏈落後，長期以來，十個國產獼猴桃加起來才能抵一個進口獼猴桃價格，很多農民辛辛苦苦種出來，還經常賣不掉。

更大的問題是，國產獼猴桃不是即食，消費者買回來的獼猴桃像石頭一樣硬。而進口獼猴桃可以即食的技術是國外壟斷的。

有數據統計，2020年，中國就花了4.5億美元進口新西蘭獼猴桃。

阿里巴巴將獼猴桃產地納入數位農業麾下後，自研了中國第一台獼猴桃催熟和壓差預冷一體化設備，推出了國產即食獼猴桃，不但被農業部點贊，而且成了盒馬復購率最高的爆款水果。

在阿里的科技助力下，國產即食獼猴桃，從田間到餐桌最快兩天就能實現，一盒6個的國產即食獼猴桃只賣十幾塊錢，既讓消費者得到實惠，也讓國產獼猴桃打了一個漂亮的翻身仗，實現了價值和價格大提升。

在中國產業數位化程度排行中，農業依然墊底。

但差距就是機遇。無論從國家政策引導和鼓勵，還是未來的商業發展空間，數字農業，都在成為企業家們競相參與的應許之地。

阿里之外，騰訊、華為、京東、拼多多、網易等科技企業，都在加碼入局。

專家預測，不同於歐美大規模機械化的農業現代化之路，植根於發達的互聯網基礎設施，中國農業會直接從傳統農耕飛躍到智慧農業，成為數位農業大國。

這也進一步為互聯網科技企業走進鄉村田野提供了支撐。

國家也在不斷加大力度。2014年，中國提出「智慧農業」概念。2016年「智慧農業」首次被寫入「中央一號文件」。

靠天吃飯，苦的不僅是農民，自然災害、部分作物依賴進口、耕地面積減少等，也讓國家糧食安全問題日益嚴重。

當人口紅利消失，人工勞動力下降，也在要求農業必須向科技要效益。

「食為人天，農為正本。」

前景光明，但任重道遠。據中金統計，目前，中國智慧農業應用滲透率還不到1％，整體進程有待加速與加強。

從淘寶到支付寶再到雲計算，馬雲曾以非凡的想像力和創造力，推動了多個行業的變革發展。用網友的話說，他曾吹下的很多人們當初覺得不現實的牛，也都變成了現實。

如果他真的投身到農業領域再創業，那我們期待，並且祝福他「畝產1000美金」的夢想，也能在更廣闊田地變成現實。

（本文來源：「華商韜略」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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