在大陸的傳統能參軍是一項光榮，甚至年輕人去當兵還要「走後門」疏通關係，才可以讓子弟去當兵，若是在軍中表現良好「提幹」成為軍官，那更是不得了的大事，不但光宗耀祖，復原後還可以安排到事業單位或地方工作，所以中共從來不愁沒人當兵。

但是今年情況起了變化，陸軍防化學院及海軍航空學院在高考的成績線都大幅下降，連唯一的985重點院校的國防科技大學都首度錄取備取生，顯見免學費、包分配、受尊重的軍事院校已非大陸年輕人首選，更不要說許多應接受徵集，情願被處罰也不願意入伍當兵的役男了。

當然，大陸方面也提出了原因，除了因為體檢、政治審查都非常嚴格，再來一胎化及經濟富裕的關係，每個孩子都是父母與爺奶的心肝寶貝，自然不願意送去軍中吃苦，而且中共軍隊為了提高幹部素質，將逐漸減少在部隊士官兵中晉任軍官的比例，將以校院畢業生為主，以往天之驕子的軍校學生畢業後，不可能只在機關任職，而有機會分配到黑龍江、新疆、西藏去守邊，不但地處偏僻，渺無人煙，連找對象都有困難，自然讓許多年輕人望而卻步。

但是最深層的原因就是，中共雖然自詡為大國，但是跟周邊國家相處並不是很融洽，尤其在中印邊界，常常產生衝突，人員傷亡時有所聞，再者台海情勢早已劍拔弩張，戰爭似乎就在眼前，怎麼願意讓孩子去犧牲流血，其實民眾的心中是雪亮的，都希望兩岸能繼續使用「和平紅利」發展經濟，好好的改善國計民生，才是兩岸同胞之福。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※