現在才知道，高嘉瑜才是民進黨的救火隊，平常對其冷言冷語，必要時還是要利用一下。

女子受家暴，是應該受到關注，但用得著這樣翻江倒海、大肆報導嗎？蔡總統更在第一時間致電表達關切，換作平常女子，會有如此待遇？高嘉瑜啊、高嘉瑜，獲此殊榮夫復何求？

同天，旅美學者爆料，英國「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文口試委員名單及口試報告，「等於是間接自承LSE內部有一撮人裡應外合，提供造假文件，配合蔡英文做掩飾詐騙博士學歷的跨海串供」。這麼重大的新聞親綠媒體居然隻字未提，這不是攸關蔡總統的名譽嗎？怎麼能夠袖手旁觀呢？

蔡總統也是，平常對其他議題總是慢半拍，牽涉到自己的｢變臉｣事件馬上變臉，難道LSE事件比不上高嘉瑜值得妳關心？總統府屢屢呼籲有關蔡總統博士學位問題，惟有求證LSE才是唯一且正確的管道，現在有了新發展，為什麼不趕緊去問一下呢？還只是千篇一律的不著邊際的回應，說都說不清。其間到底存在著什麼貓膩？

論文門和高嘉瑜兩件事都異於常軌，愈是反其道而行愈是啟人疑竇。蔡英文的危機處理態度怕不引起國安危機才怪！

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