遠東集團董事長徐旭東投書媒體，文中表明他「反對台獨、支持『維持現狀』、支持九二年辜汪會談的『九二共識』以及和美國與國際態度一致，支持一中原則」，似乎在表明其並非台獨的立場，但全文卻是在極力的遮掩中洩漏了「台獨的本質」。

首先，觀察一個人除了要「聽其言」之外，「觀其行」才是重點。徐旭東是縱橫商場數十年的大企業家，一向謹言慎行。一般很難從日常作為了解其意識形態，但是，所謂「男人的錢花在哪裡，他的心思就在哪裡」。因此可以從其撒錢的脈絡來判斷他的政治傾向。投書中他似乎極力的表明反對台獨立埸，可是他卻是許多主張台獨政治人物的大金主，因此如果聯想他金援台獨似乎也不為過。試問，如此作為，說他反對台獨似乎令人難以信服。

其次，徐旭東強調支持多數台灣人「維持現狀」的意願，但維持現狀就是不統，馬英九執政時所說的「不統、不獨、不武」，其中「不獨」和「不武」都是贅詞，只有「不統」才是真實的意識表示，何況，徐旭東所謂的「維持現狀」究竟是什麼？全文未有明白闡述，究竟是過去維持兩岸透過交流進而走向和平統一的現狀？還是現在兩岸兵凶戰危、高度對立的現狀？

第三，九二年香港辜汪會談的「九二共識」，其真實的意義解讀，直到目前兩岸都有一個南轅北轍的差距。對大陸來說，所謂的「九二共識」是兩岸同屬一個中國，兩岸共同承諾為統一做努力；但在國民黨的口中，卻變成了「一個中國、各自表述」，所以，徐董事長所支持的「九二共識」，到底是北京所主張，還是國民黨認知的共識？

第四，徐旭東強調其支持「一中原則」態度與美國和國際一致，這又令人好奇，「一中原則」向來是大陸和世界各國交往的底線，徐董事長要表達自己支持「一中原則」的態度，何需硬要在前面加上「美國和國際態度一致」，這就表示他認知的是美國的「one china policy」，並不是大陸所主張的「一中原則」，要知道美國直到現在都表達，它們所謂的「one china policy」，一直都是在《台灣關係法》、「中美三公報」和「對台六項保證」下的「one china policy」，徐旭東的表態，只是更加證實他「倚美謀獨」底層心思。

嚴格來說，徐旭東的投書只是詳列了一些兩岸經濟實力消長的事實，來為他包藏「獨」心作鋪墊，看似他反對台獨、實際上卻是再三強調他「不統」的立場，通篇文章只有一個重點，「在大陸賺錢不該被妖魔化」，試想，看看他政治獻金的名單，再看看整篇文章的重點，其隱而不宣的心思，是否已昭然若揭？

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