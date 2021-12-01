美國眾議員梅斯（Nancy Mace），在11月25日晚抵台時，即上推特打卡寫道：「Just touched down in the Republic of Taiwan」（剛剛降落在台灣共和國）」。對此一打卡之舉，梅斯於11月28日接受《CNN》專訪時坦言，自己是百分之百「故意」這麼做的。梅斯面對《CNN》主播提問：好奇她是否「刻意」選用「台灣共和國」這些字眼，梅斯回答：「Yeah, 100% Yeah, 100% it was.」（是的，百分之百，是這樣沒錯）。

英文Intentional，意指蓄意、故意的，而蓄意、故意，在中文辭典裡釋義為：存心、有意，屬貶義詞。當一個美國眾議員在明知台灣是「Republic of China」或「Republic of China on Taiwan」的情況下，蓄意、故意地將之改稱為「Republic of Taiwan」，這個深具明確動機的「張冠李戴」，結果不差毫厘直接拉抬的，其實並不是台灣，而是在2018年2月25日「公告」建國，後於2019年1月1日在屏東縣崁頂鄉舉辦建國元年國慶的「台灣國」政府。

「台灣國」政府（The“Republic of Taiwan”Government）, 建國於屏東縣崁頂鄕中正路237號。現有「國民」1萬1699人（臉書按讚數），活躍「國民」179人，擁有「國土」近千坪，且設有總統、參議長、國務卿等國之大員。

在「台灣國」政府的國家臉書上，可以清楚看見該國對梅斯眾議員打卡「台灣共和國」的雀躍與歡騰。該「國」前後共發出兩次臉書「賀電」寫道：「美國國會議員訪問團，搭乘美軍行政專機訪台，議員打卡台灣共和國」、「美國國會議員再次確認，稱『台灣共和國』是表達美國對台灣人民堅定的支持」，總計兩則賀電，共有「國民」26人按讚！

這就是當一群可愛的台灣人，巧遇一個童心未泯的美國人時，所會綻放出的瞬間煙花。此也正像屏東縣警方所說：不會干涉「台灣國政府」的聚會，因為憲法保障結社及言論自由，只要沒有違法行為，警方不會關切，而這些聚會，也沒有達到「國安」的程度。

是的，感謝梅斯眾議員打卡「台灣共和國」，她的「蓄意」之舉，還真讓屏東縣崁頂鄕「中正路」上的26位鄉親，徹底沸騰了好幾天。

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