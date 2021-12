美國眾議員梅斯(Nancy Mace),在11月25日晚抵台時,即上推特打卡寫道:「Just touched down in the Republic of Taiwan」(剛剛降落在台灣共和國)」。對此一打卡之舉,梅斯於11月28日接受《CNN》專訪時坦言,自己是百分之百「故意」這麼做的。梅斯面對《CNN》主播提問:好奇她是否「刻意」選用「台灣共和國」這些字眼,梅斯回答:「Yeah, 100% Yeah, 100% it was.」(是的,百分之百,是這樣沒錯)。

英文Intentional,意指蓄意、故意的,而蓄意、故意,在中文辭典裡釋義為:存心、有意,屬貶義詞。當一個美國眾議員在明知台灣是「Republic of China」或「Republic of China on Taiwan」的情況下,蓄意、故意地將之改稱為「Republic of Taiwan」,這個深具明確動機的「張冠李戴」,結果不差毫厘直接拉抬的,其實並不是台灣,而是在2018年2月25日「公告」建國,後於2019年1月1日在屏東縣崁頂鄉舉辦建國元年國慶的「台灣國」政府。

「台灣國」政府(The“Republic of Taiwan”Government), 建國於屏東縣崁頂鄕中正路237號。現有「國民」1萬1699人(臉書按讚數),活躍「國民」179人,擁有「國土」近千坪,且設有總統、參議長、國務卿等國之大員。

在「台灣國」政府的國家臉書上,可以清楚看見該國對梅斯眾議員打卡「台灣共和國」的雀躍與歡騰。該「國」前後共發出兩次臉書「賀電」寫道:「美國國會議員訪問團,搭乘美軍行政專機訪台,議員打卡台灣共和國」、「美國國會議員再次確認,稱『台灣共和國』是表達美國對台灣人民堅定的支持」,總計兩則賀電,共有「國民」26人按讚!

這就是當一群可愛的台灣人,巧遇一個童心未泯的美國人時,所會綻放出的瞬間煙花。此也正像屏東縣警方所說:不會干涉「台灣國政府」的聚會,因為憲法保障結社及言論自由,只要沒有違法行為,警方不會關切,而這些聚會,也沒有達到「國安」的程度。

是的,感謝梅斯眾議員打卡「台灣共和國」,她的「蓄意」之舉,還真讓屏東縣崁頂鄕「中正路」上的26位鄉親,徹底沸騰了好幾天。

