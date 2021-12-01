國民黨國際部副主任黃裕鈞啟程赴美，籌備國民黨駐美代表處。國民黨副主席夏立言表示，美國是我們的安全提供者，也是重要市場，更是技術取得重要來源，讓美國人了解台灣的政治，中華民國發展，執政黨或反對黨的聲音都很重要。國際部主任黃介正說，設置駐美代表處是要讓美方人士重新認識到，國民黨是穩健、年輕、具戰略視野的政黨。

台美關係最大癥結在於兩岸關係，而非國民兩黨的競爭或台灣民主發展。夏立言說，美國是我們的安全提供者，此話固然不錯，但是，美國同時也是兩岸關係的「桶箍」，桶箍也者，「維持現狀」是也！長期來，美國視自身利益所在，決定維持現狀「桶箍」的大小，也決定了現狀的定義。既然，國民兩黨都主張兩岸維持現狀，那麼，兩岸和與戰，統與獨，台灣安危，美國說了算，國民黨設不設駐美代表處，遊不遊說美國，又有何差異？

民進黨全面執政後，黨庫通國庫，撒幣在美遊說，投資智庫、收攬學者、廣告公關進軍媒體、大把美鈔軍購換參眾議員表態支持，阮囊羞澀的國民黨，憑甚麼與民進黨在美一較高下？

國民黨重回美國遊說市場，戰略視野在哪兒？簡單說，國民黨不能與民進黨同唱一個調，而是要逆勢操作，直擊當前美國台海及亞太戰略的盲點與誤謬，幫中華民國拿回台海問題的主動權。設置駐美代表處，若僅僅著眼於黨的領導人赴美面試，即使能贏回政權，卻無助於兩岸和平融合發展，又有甚麼意義呢？

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