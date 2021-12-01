過去民進黨一口咬定馬英九所持的美國綠卡依然有效，任憑馬做再多解釋或更多努力，換言之，馬仍然是「準美國人」，甚至還造謠說馬是在英國殖民地的香港九龍出生的港仔，沒有資格選中華民國總統！讓馬英九選2008總統備極艱辛！

不料日昨FB傳來英國行政法院判決蔡英文總統並無英國倫敦政經學院（LSE）的博士論文口試資料。換言之，她並未取得該院的博士學位。自然1984年一路協助她取得政大法律系教職的國民黨教育部官員和政大校方恐怕也難脫涉嫌造假。

最不可思議的是29日該爆炸性新聞傳開，立即在網路盛傳，無不議論紛紛。隔日週二的三大報幾乎齊喑，只有《中國時報》以不起眼的篇幅和不著邊際的輕輕帶過。至於電子媒體因90%皆是綠媒，自然全部消音，連非綠的TVBS都出現寒蟬效應，無論新聞或談話性節目全都杳然！對此應請趙少康先生出面解釋！

好在空谷跫音，只有中天新聞在30日傍晚7時許才有較大篇幅報導和與會者名嘴的分析，然而中天新聞已被迫自電視頻道下架，只有懂電腦的人才能自YouTube 看得到，因電視螢光幕第52頻道已被別家取代了。

欺騙造假不可怕，全國群起圓謊、全面封鎖新聞才真正可怕！當全體國人都噤若寒蟬呈一言堂，個個都想明哲保身，什麼知的權利、言論自由、新聞自由皆被置之腦後，劣幣驅逐良幣，那才真是台灣社會最大的危機！

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