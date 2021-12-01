蔡英文博士學位疑雲再起，若在講究政治誠信與人格貞操的歐美，早就是一場政治腥風血雨，然而在台灣社會卻異常安靜，只有少數未被綠化的論壇或節目真實討論，也只有少數名嘴學者孜孜矻矻持續質疑，多數台灣民眾仍維持淡定，彷彿事情不是發生在自己土地，更渾然不覺當事人是掌舵的領導者。

台灣這片土地，曾經野百合燦爛綻放，豐饒了民主養分，締造了政黨輪替，也曾經紅衫軍振臂怒吼，拉扯下了貪瀆的第一次掌權的民進黨政府，然而這些令人驕傲的民主火花，卻在民進黨第二次主政迄今逐漸偃熄，究竟是什麼樣的力量或魔咒，澆熄了台灣珍貴的民主意識，讓台灣民眾尤其年輕世代，成了不吭不哼的順民，「躺平主義」在台灣更顯瀰漫，令人不勝唏噓。

尤有甚之，近來台灣社會角落充斥暴力，高嘉瑜恐怖情人事件只是個案，更多的是民間怒火的不自覺爆發，其實那是底層社會莫大的危機，而關鍵更其實是政治氛圍下的情緒崩潰，上樑不正下樑歪，這也是為何國立大學資優生集體舞弊，就這樣「自然發生」，未來的社會棟樑質量，更令人憂心。

台灣社會真的病得不輕，更糟的是當權者的躺平心態，巴不得民眾都睡得昏昏沉沉，不在乎領導人是真博士還是假博士，不在乎四大公投攸關台灣發展，不在乎經濟能否跟上世界腳步，年輕族群兩極化平行空間，家長寵溺的有幸可以窩在舒適環境，無視外頭風雨交加，獨力打拚的入不敷出，只好度日如年混過歲月，社會缺乏年輕熱情，台灣未來也就沒了動能。

問題是你甘願嗎？看到問題嚴重性的，只能喟嘆或竟日牢騷，在社群平台上當個老憤青，或是Line上同學會抱團取暖，台灣社會已經缺乏集體發聲引擎許久，加上不爭氣的在野黨，更讓當權者有恃無恐，持續抱緊美國大腿，任由嘴炮挺台的各路政客，來台予取予求，甚至深信可以永久執政下去，因為看準了台灣社會的躺平主義，瞧扁了台灣民意的反撲力量。

當權者的傲慢橫行，從小細節到大政策俯拾皆是，奈何台灣民眾似乎甘於被虐，持續維持小抱怨大放任心態，酣於五倍券小確幸，就是一種病徵，卻由不得質疑或說嘴，動輒又是一頂紅帽上戴，多數民眾從習於被麻醉，到放棄反抗任由宰割，才是台灣恐將淪為開不動的死船的最大警訊，直到自己沉沒。

喜見雙城論壇在兩岸情勢嚴峻之下如期進行，儘管行禮如儀的政治秀，終究掙脫不了綠色高牆，但其中的亮點是兩位副市長的專題演講交流，台北副市長談「故事在你身邊流動、台北無圍牆博物館」，上海副市長談「建築可閱讀、城市有溫度」，或盼能在關鎖在綠色高牆內燃起一些火花，締造一點溫度，至少推動台灣民眾睜開眼界，看看真實的牆外世界，看看兩岸前進落差下的雙城變異，別讓辛苦守護寶島的上一代，無能為力臨老抱憾。

台灣社會真的病得不輕，敢於說真話看真相的正能量逐漸潰散，街頭暴力、集體舞弊只是冰山一角，唯有集體覺醒，才有集體力量，方足以扭轉台灣逆勢，下周的公投只是敲山震虎第一擊，2022地方選舉是撥亂反正第二擊，2024更是攸關台灣未來的關鍵終戰，台灣鄉親別再睡了！

（作者為資深媒體人）

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