你住的社區大樓，有沒有收到過律師事務所的業務信？信中主要是告訴管委會，如果遇到跟個別住戶的糾紛，尤其是有人沒繳管理費，找他們的事務所諮詢或是打官司就對了。這可能是政府頒佈法令，要求新蓋好的公寓大廈都必須成立管委會之後，才出現的一個新市場。

近來在法律諮詢的廣播節目裡面，聽眾打電話進去最常出現的問題，基本上就是兩大類：一類是詢問包含動產和不動產該如何區分的遺產相關問題，另一類就是詢問與公寓大廈管理委員會產生糾紛，該如何解決的問題。原本政府希望公寓大廈成立管委會的目的，是希望有些公共事務由住戶自行處理、自行治理即可，殊不知之後卻也引發了更多問題。

而且你可能很難想像，如果向專業法律人士請教管委會糾紛相關問題的時候，幾乎十件裡面有九點九件，你諮詢的對象都會站在管委會那邊。民意代表就不必說，因為不管管委會裡面實際運作的是幾個人、實際代表幾個住戶，但表面上代表的就是這個社區或是這個大樓的所有住戶。你是一個選民，管委會背後可能是很多個選民，不管到底糾紛背後的真相，是誰是誰非、誰對誰錯，總之都不好得罪。所以說，民意代表遇到這類糾紛除非必要，否則絕對是能避就避、能躲就躲。

那律師為什麼會站在管委會那邊呢？因為通常這類的案件，都是說大不大、說小不小的民事糾紛。以金額來說，大概也就是新台幣幾萬塊的事。講句比較現實的話，這些爭執賠償的費用，一般民眾光是請律師可能就不夠了。與其曠日廢時請律師幫你打官司，律師可能會直接建議你：算了啦，花錢消災就好。

比方在法律節目上，有位打電話諮詢的民眾就說，大樓公用的消防栓破裂漏水，結果流出來的水都流到自己家裡，把家具都泡壞了。這位民眾其實也只是自認倒楣通知管委會，要求把消防栓修好即可。結果管委會就回覆說，既然這個是你家外面的消防栓，那乾脆就各付一半，管委會支付一半，這名住戶支付一半，一起修這個消防栓。這位民眾才會因此大感不解。因為消防栓也不是他破壞、也不會只是他在用，而是整棟大樓的公共設施。明明應該管委會用公費解決的問題，為什麼還要個別住戶分攤？因此才將這個情況提出來詢問，想了解要怎麼解決。

結果就如上面所描述的，律師聽完之後的第一個反應就是，反正管委會要住戶負擔的，也不過就萬把塊。如果到時候拖很久，或是真的要請律師打官司，花的時間成本和金額，肯定會超過這個數目。既然結果都是要花錢，那就直接接受管委會的提案就好。

未必是說這些律師主觀想要站在管委會的立場，要一般民眾息事寧人；而是應該站在這個制度設計，和讓民眾爭取自身權益的整個司法程序來看這個狀況。但依照現行的法律和制度，的確對於只想得到一個公平與正義的民眾並不友善，也間接就促成了許多小衙門自治所產生的亂象。這或許是政府當初始料未及，卻已經天天上演的民生日常。

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