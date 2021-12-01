自從「小燈泡」被歹徒殘忍殺害的不幸事件發生後，蔡英文便信誓旦旦地宣稱，她要建立一個「國家安全網」，不讓小燈泡白死。

迄今蔡英文完全執政已逾5年多，「小燈泡」她娘也被民進黨網羅擔任了立委，其他幾位以女權運動起家的綠營不分區女立委也上任多時，結果這個所謂的「國家安全網」不但破洞百出，至今更是暴力頻傳；人不分男女老幼，地不分東西南北，全台各地暴力事件頻傳，每天因細故打打殺殺，台灣社會充滿了暴戾之氣，過去那個敦厚樸實的社會，早已消失無蹤。

現在更糟的是，連手上握有政治權力的綠營女立委，都遭到男友家暴而隱忍不敢說；全身都是傷痕不說，竟然還被禁錮多日無法報警脫身，甚至被對方以死亡威脅。尤有甚者，高學歷的男友連自己母親都敢家暴。女立委竟然無法運用自己的立委職權，與在民進黨內的高知名度與足以通天的政治關係來保護自己，連帶也保護受到孽子暴力相向的男友老母親，實在是令人錯愕。

一個手上握有無上政治權力的女立委，無法保護自己，也無法保護她人；而其他號稱是女權守護者的綠營立委也只是動動嘴皮子，也無法劍及履及地保護受害者。選民選出這些立委，平日用高薪奉養這些政治人物，期待在重要時刻能夠仰仗他們能保護自己，現在證明這些坐領高薪的政治人物，在你最需要他們保護的時候，不是泥菩薩過河——自身難保，就是變成了塑膠或人形立牌，一點用處都沒有！

如果這些立委連自己都保護不好，如何能期待他們保護無權無勢的普通百姓？握有國家機器的蔡總統，除了在選舉時高呼要建立國家安全網，選上了以後，就變成了隱形網，一如國王新衣，看不見也摸不著，更休想讓它來保護不幸的受害者。

執政黨窮盡洪荒之力來阻擋公投案之餘，如果也能用一半的國家資源及用心，來修補千瘡百孔的國家安全網，就能挽救更多無辜受傷害的生命！

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