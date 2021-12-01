政治攻防就像下棋，能看出對方的下一步，就可避實擊虛，敗局輸得少，勝局贏得多。

陸方裁罰遠東集團，民進黨一方面譴責北京，一方面要求朱立倫表態；朱立倫反批民進黨「身為執政者，沒有能力保護台商，不負責任」；鄭文燦再跳出來，說朱立倫「角色錯亂，不罵中國，反而罵自己的政府」……到目前為止，雙方各自向支持者取暖，打成平手。

但假設，朱立倫以黨主席之尊，協調國民黨籍立委提出議案：「為聲援台商，要求政府禁止半導體出口大陸」，民進黨可以如何因應？

如果民進黨不同意，說對陸出口對台灣很重要云云，那就是打之前「是中國需要台灣」、「中國不買台灣產品，許多國家在排隊」的臉；承認是民進黨讓台灣在依賴大陸。

如果民進黨同意了，真的做出反制手段，那也不用別人出手，民進黨的金主一人吐一口口水，就可以把蔡英文淹死。

國民黨常常只看到自己的兩難，而忽略掉民進黨的兩難。台灣現在最大的矛盾，是民進黨「一邊仇中，一邊靠中」；而要凸顯這個矛盾，除了論述，還要有行為，要能預判民進黨會如何反應，才知道怎麼樣的出手，能讓民進黨左右為難，動彈不得。

期待朱立倫。

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