前台大新研所教授、電視名嘴彭文正因追查蔡英文總統的博士論文與學位造假問題，遭檢方依加重誹謗罪起訴，承審法官裁定不經拘提逕予通緝，引發外界大譁。此案歷經兩年多來的激盪，從一開始人們覺得難以置信，到後來隨著愈來愈多資訊的揭露，疑點不斷湧現，總統府卻始終以「擠牙膏」方式提供片段的說詞與證據，因而未能昭信社會；如今法院竟對追查最力的彭文正下達通緝令，不僅是對言論自由的粗暴扼殺，更給人欲蓋彌彰之感。

司法配合總統府演出？

彭文正到底是犯了什麼通天大罪？犯後又是如何惡劣躲藏、閃避司法制裁，才需要像對經濟罪犯、殺人搶奪或槍擊要犯那樣，由法院下達通緝令追捕？這當然要回到通緝的法定要件上檢視。依《刑事訴訟法》第八十四條規定：「被告逃亡或藏匿者得通緝之。」反之，若沒有逃亡或者藏匿的事實，就不應予以通緝。

彭文正被檢察官以加重誹謗罪起訴，姑不論他若真是逃亡、藏匿之人，又怎會屢次公開直播、四處演講來暴露行蹤？何況從這兩年多的積極表現來看，他反而是主動「求戰」不斷要求盡快開庭，好與蔡英文正面對決的一方，又何須藏匿逃亡？即使日後被判決有罪定讞，此罪最高刑也祇是兩年以下有期徒刑，而且在大法官五○九號解釋的保障下，誹謗罪一般很難成立，即使成立，也罕見有被告必須坐牢服刑的判決。既屬輕罪又不至於坐牢，依照常理，彭文正何須有逃亡的故意，而讓自己陷入長期流亡海外的窘境？

為了因應新冠疫情的影響，彭文正要求以視訊參與到庭，應屬可行，卻被法院駁回；他提出自己的另一民事法庭明明可以視訊進行，但這個大案反而不准許，非要他即期返國經過近1個月的隔離檢疫後到庭，難免貽人有外力操作的疑點。更詭異的是，人民因觸犯輕罪卻被強制通緝，這樣明顯不符比例原則的處分，勢必引發社會的質疑反感，難道承審辦本案的法官與檢察官腦筋會如此不清？

可以想見，法官與檢察官對於猶如「燙手山芋」的本案，一定有過各種沙盤推演，因而歷經兩年多的準備程序，才終於在上月開庭，然而一旦開庭，面對來勢洶洶的彭文正已經擺明要傳喚蔡總統出庭作證，屆時傳與不傳都是兩難。因此第一個可能便是，藉著彭文正疫情期間在美較難返國，發布通緝，依法就可以讓此案暫停審判，為承審辦的法官與檢察官暫時解套。問題是，如果彭文正還是決定返台，通緝令就會停止，審理只要繼續進行，所有的問題照樣都得面對。

羞辱被告為總統解氣？

第二個可能是揣摩上意，以通緝之名將彭文正「黑化」，為蔡總統「解氣」，讓被告在未被判決有罪前，先變成公眾心目中負面形象的通緝犯，其目的顯然是為了羞辱或恫嚇被告，甚至當彭文正返台「投案」時將其上銬。問題是，如果深諳媒體與司法運作的彭文正，先在國外轉而向國際強力發聲，控訴台灣的總統不僅打壓言論自由，起訴對其博士論文學位質疑的異議人士，還發布通緝令，一旦引起國際的廣泛報導與關切，他再挾此聲勢返台「上銬投案」，如今蔡政府對他的通緝將反而是提油救火，火勢更大！

在此之前，教育部史無前例地將蔡總統政大教職升等相關事證列入機密封存30年，到2049年才能真相大白，這種意圖「止血」的動作反而更增可疑度。而蔡總統針對多位學者採取「以訟止謗」手段，不僅自降總統高度，更讓司法被迫陷入為總統名譽而戰的尷尬局面，如今司法又通緝一位質疑她的前大學教授，這些陷蔡總統於不義的「豬隊友」行徑，卻不見她有所釐清表態，難道也是另一種越描越黑的默認？

言論自由是民主國家的基本人權，也是台灣社會共同打拚出的共識資產，更是民進黨創黨一貫標舉的主張信念，然而從處心積慮、悍然關掉中天新聞台以來，蔡總統又一次透過對彭文正的惡劣處理，證明保障言論自由在民進黨主政下經不起檢驗，不過是騙取選票的口號而已。

彭文正個人這幾年的言行，雖有不少爭議之處，他的台獨理念也與本報相悖，但他鍥而不捨追查蔡總統博士論文疑點的精神與成果，理應予以尊重，而只有對政治立場相異、不同主張者也給予尊重包容，這才是維護言論自由的真諦與實踐。