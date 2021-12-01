媒體報導，富士康蘋果供應鏈2019年轉往印度、越南投產不順，近期重返中國大陸，然而，原本代工角色已被立訊、比亞迪所取代，鄭州廠必須加薪招工。

受到新冠疫情影響，2021年上半年富士康印度南部工廠產能砍半、越南北江地區生產基地暫停營運，郭台銘不得不把蘋果供應鏈移回中國大陸，大陸政府在管控疫情方面有序嚴謹固然是原因之一，讓富士康回心轉意的是大陸人力素質高、效率高、管理成本低、供應鏈完整，才是主因。這是2019年郭台銘第一個誤判的代價。

2019年初，蔡英文民調雪崩，國民黨陣營帶頭大哥們見獵心喜，郭台銘投入國民黨總統提名攪局輸了，原本還打算抱團柯文哲、王金平組第三勢力問鼎總統寶座，最後臨登記前一晚喊卡。「郭董之亂」吹皺政壇一池春水，最後押寶親民黨、力薦嫡系人馬李縉穎、劉宥彤、蔡沁瑜全落馬，僅高虹安靠柯文哲民眾黨進入立法院。藍綠氣勢消長、親痛仇快。這是郭台銘第二個誤判的代價。

2019年美中激烈對抗，民進黨政府一邊倒向美國老大哥，造成兩岸關係冰封，郭台銘睥睨國台辦、羞辱台商是狗腿子、打手，聲援香港反送中運動……如今，扯上共諜王立強案的向心夫婦不起訴，民進黨把香港反送中運動用完即丟，時間沉澱後公理與正義也隨風飄散。這是郭台銘第三個誤判的代價。

美中關係重回競合常軌，郭台銘識時務遷回中國大陸，積極爭取兩岸企業家峰會副理事長，以及與過去不屑的大陸國台辦重修舊好，亡羊補牢。12月7日兩岸企業家紫金山峰會上專題演講前，為2019年「郭台銘之亂」的三個誤判道個歉，應不為過吧！