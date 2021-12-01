部分國民黨的支持者，對於侯友宜是又愛又氣；愛，是因為侯友宜是藍營中興的希望之一；氣，則是侯友宜專心市政，總是跟國民黨保持一定的距離。越是深藍，這樣的情感越為強烈。

侯友宜在嘉義長大，他的「氣口」感覺上跟民進黨比較近；扁政府執政8年又屢獲拔擢，當時外界都以為侯友宜是民進黨的「自己人」。沒想到2010年，當時民進黨想提名侯友宜參選縣市長，蔡英文誇他是「強棒中的強棒」，侯友宜不為所動，最後去當了朱立倫的副市長。

以侯友宜的形象，2010年若願加入民進黨，早就是一方諸侯，現在當到蘇貞昌的位置也不奇怪。但為什麼侯友宜卻堅持拒絕民進黨，寧願在朱立倫的底下當副手？原因可能是，民進黨有侯友宜「看不下去」的地方。

例如說，加入了民進黨，就要為權力搖尾巴，再也不能有自己的信念。就像之前反萊豬的民進黨人，現在都要反過來護航萊豬；就像當年沈富雄的「四個可能」，居然被民進黨責怪「沒有幫黨說謊」，這是侯友宜適應不了，或者說不想適應的地方。

而國民黨，說真的沒有這種文化，沒有人會覺得「你應該幫黨說謊」。就好比現在，侯友宜的立場跟國民黨有不同之處，但還是受到尊重，這在民進黨是不會發生的。

侯友宜是當前藍營聲望最高的政治人物，是人口最多的直轄市市長，是國民黨最重要的資產；而他能夠得到不分藍綠新北市民的認同，也就在於他與政治的那點距離，許多台灣人民也因為侯友宜，而願意給國民黨一點期待。

現在侯友宜挺「反萊豬」，而對「重啟核四」猶豫，讓許多藍營人士憂心。但侯友宜身為新北市長，最困擾的就是核一、二過去40年的高階核廢料（用過燃料棒），在這些核廢料的去處沒有著落之前，他當然也無法張開雙手歡迎核四。

在民進黨執政下，新北市對於核廢料只有兩個選擇。選擇一，新北市同意核廢料的暫時儲存設施（乾貯場）執照，那核廢料就會「生米煮成熟飯」，從此在核一、二廠內生了根，新北市將成為核廢料的最終處置場所。選擇二，新北市不同意乾貯場，那核廢料就會放在反應爐內退不出來，依然在核一、二廠內，而且危險性和營運時一模一樣。

顯然，這兩個選擇都很糟，那要怎麼讓新北市從兩難困境中解套？

只有「重啟核四」公投過關。

只有「重啟核四」公投過關。

只有「重啟核四」公投過關。

重點重覆一下，真的是如此。

核廢料的阻力不在技術，而在政治，民進黨是利用「核廢料無法處理」來製造反對核四的理由。若「重啟核四」公投過關，民進黨再演下去也沒有意義，才會願意面對核廢料議題。

相反的，若重啟核四被否決了，民進黨再去處理核廢料，不就是打自己臉，承認「核廢料可以處理」，而「廢除核四」是建立在謊言之上嗎？民進黨必然會繼續拖延，把核廢料的兩難困境，留給新北市去煩惱。

侯友宜是做事的人，但民主制度下，有時候不碰政治，反而會做不了事。固然核廢料是中央的權責，但侯友宜不用自己的政治能量去逼迫民進黨，民進黨又怎麼會改變呢？

（作者為政治幕僚）

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