台灣與歐美國家關係更親密了，不只美國國會跨黨派議員來台訪問期間，有眾議員在社群網站發文指稱「降落在台灣共和國」，這幾天更有波羅的海三國國會議員訪台，國際社會高調「挺台」，被視為鼓動衝撞式台獨，大陸《環球時報》為此發表社論，表示台灣與國際若膽敢讓台獨繼續往前走，則不排除祭出懲罰手段，包括解放台灣外島、台灣本島上空成為國際禁航區等。

而解放軍也首次派出了由「運20」運輸機為平台改裝、可載燃油量約60噸的空中加油機「運油20」加入繞台的行列，並搭配兩架「殲16」戰機飛行，似乎在進行空中加油演練，此番動作不只與《環球時報》社論互為呼應，也展現出解放軍突破第一島鏈封鎖圈、進入西太平洋的遠征型空軍實力。

《環球時報》社論所言如果成真，台灣本島上空成為了國際禁航區，則代表中國將以封鎖台灣外向型經濟與國際交通往來為手段，用落實「台灣海峽內海化」來反制美日歐「台灣問題國際化」的方式，來達到對台灣「以戰逼和」、「以武促統」，以及對美國為首盟國「以武止戈」等目的。

對中國而言，劃設防空識別區，倚靠的是強大的軍事及政治實力做為支撐，因此相較於東海防空識別區的設立與南海防空識別區的討論而言，台海防空識別區可能設定的範圍更小、更接近中國大陸本土，情監偵涵蓋能力將更為精準、軍事投射能力也更能全面覆蓋，而解放軍頻密的繞台動作也為其劃設提供了實戰演練的機會與空間。

中國若決心劃設台海防空識別區，最主要考量的關鍵因素相信不會是管理能力及管理成本等技術層面問題，而是在於更複雜的國內外政治事務及國家主權宣示等議題，也就是大陸官員與學者所說的「兩岸關係主導權與主動權是操之在我」。

其劃設方案及所帶來的各種效應，更可能促使美中關係及兩岸關係產生急遽變化，包括對台灣2千4百萬人民的高度壓迫感。因為一旦宣布劃設之後，隨之而來的可能就是提升軍事衝突的可能性了，將對台灣形成窒息性的包圍戰術。

此外在國際民航運輸方面，由於台北飛航情報區的同時存在，國際間往來此區域的航空器該向哪個「官方」提供飛航計畫也將產生矛盾。上述這些都會使台灣陷入戰略困境，影響層面既深且廣，應早做預判，審慎思考、調整應對。

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