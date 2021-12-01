中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」11月29日在推特公布，美軍P-8A海神式（Poseidon）海上巡邏機從日本三澤基地起飛，繞過台灣南部，沿著福建沿海、由南往北、順著台灣海峽北行。次（30）日晚美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）也在推特指出，一艘094型的晉級戰略核潛艦同時間通過台灣海峽，並由一艘水面艦護航。中美雙方巧妙傳達整起事件，究竟有何意圖？

台灣海峽往來船隻多、水域不深且複雜，依以往中共潛艦往來台灣海峽，均以浮航方式航行（091型與093型核動力潛艦曾在金門外海、釣魚台附近海域浮航），以維航行安全。然本次094型核動力潛艦浮航台海引發猜測，有一說是與美軍海狼級核潛艦在南海碰撞，必須北上維修；然而事實恐非如此，因為，如果有故障情事，或需後勤保障，依慣例，潛艦航行附近需有後勤保障船隻，譬如遠洋拖船或潛艦救難艦在前方引導、伴護，而不是作戰艦。

察知近期中共海事局在渤海海峽黃海北部發布禁航區。比對過去該海域發布禁航區訊息發現，2019年12月期間，094型核動力潛艦在該區域曾試射一枚巨浪-3型潛射彈道飛彈，引起國際關注，因此，不排除此次南部戰區駐海南三亞第二核潛艦基地之094型核動力潛艦北上，可能參與上述海域軍事任務。

美軍P-8A海上巡邏機以怪異繞行台灣全島的飛行路線，緊盯有護衛艦隨行的094型核動力潛艦浮航通過台灣海峽並不尋常，加上近期中共測試高超音速飛彈邁進新一階段，我方必須持續關注094型核潛艦在渤海的軍事動態。此外，美軍專門用於追蹤彈道飛彈和火箭軌跡的RC-135S偵察機，是否頻密飛抵黃海、渤海進行偵察任務也是觀察重點。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※